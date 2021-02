Investeerder TPG Growth neemt meerderheidsbelang in payrollbedrijf People 2.0

-Groei-investeerder TPG Growth verwerft meerderheidsbelang in payroll-onderneming People 2.0.;



-People 2.0 ontplooit inmiddels activiteiten in 40 landen, inclusief Nederland;



-Groei grensoverschrijdende en flexibele arbeidsmobiliteit volledig gefaciliteerd door People 2.0.





AMSTERDAM - TPG Growth, wereldwijd investeerder in groeimarkten, heeft vandaag aangekondigd dat het een meerderheidsbelang heeft verworven in P20 Global Holdings Inc., actief in 40 landen onder de naam People 2.0.



De financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.



People 2.0 is de toonaangevende leverancier van ‘employer of record’- (EOR) en ‘agent of record’- (AOR) diensten aan market makers in talent. In Nederland verwierf People 2.0 in 2020 een positie op de markt voor arbeidsbemiddeling door de overname van het vooraanstaande payrollbedrijf WePayPeople.



Met een netwerk in meer dan 40 landen is People 2.0 inmiddels de leidende, wereldwijde speler op het gebied van payrolling, die de inzet van werknemers voor een langere tijd en met één globale raamovereenkomst faciliteert.



Reactie Erik Vonk, Executive Chairman van People 2.0:



,,We zijn verheugd om samen te werken met TPG Growth. Aan het begin van ons 20-jarig bestaan, zal TPG's dynamische en wereldwijde expertise op het gebied van operationele en kapitaalmarkten ons in staat stellen om uitgebreide organische groei-initiatieven na te streven op gebieden als flexibele werkregelingen en grensoverschrijdende aanwervingen, evenals aanvullende strategische overnames. Onze mensen, onze klanten en de werknemers op ons platform profiteren van TPG's ervaring en brede capaciteiten op het gebied van talent en HR-services."



Reactie Ransom Langford, partner bij TPG:



,,People 2.0 is de enige pure EOR- en AOR-aanbieder met wereldwijde activiteiten, waardoor ze de aangewezen aanbieder is voor tussenpersonen op het gebied van arbeids- en contractwerk die op zoek zijn naar een alles-in-één oplossing voor alle regio's. De vraag naar hoogwaardige outsourcing met toegevoegde waarde - vooral binnen HR-diensten - blijft toenemen door de uitbreiding van het flexibele, mobiele personeelsbestand en de behoefte aan uitbestede HR-diensten om dat personeelsbestand te beheren. Na de afgelopen vier jaar zeven wereldwijde acquisities te hebben voltooid en nu met een investering van TPG Growth, bevindt People 2.0 zich in een unieke positie om van deze marktkans te profiteren."



