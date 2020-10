‘Dag van het Autogas’ gaat dit jaar digitaal

Platform Autogas organiseert dit jaar op woensdag 4 november de jaarlijkse Dag van het Autogas. Het is de derde keer dat de branchevereniging aandacht vraagt voor de voordelen van het rijden op Autogas (LPG). “Autogas is de ideale transitiebrandstof voor het bestaand wagenpark”, stelt de voorzitter van het Platform Autogas, Jordy Vrugt. Zelfs als er in 2030 ruim 2 miljoen elektrische auto’s rondrijden, dan houden we nog steeds miljoenen benzineauto’s over. Daarom zeggen wij: “gebruik autogas als transitiebrandstof voor het bestaand wagenpark om een directe besparing te realiseren op het gebied van CO2, fijnstof en stikstof”. Om de klimaatdoelstellingen te halen hebben we immers alle middelen nodig. Met de groeiende beschikbaarheid van de groene variant van autogas (Bio-LPG), nemen deze besparingen zelfs nog verder toe.



In de laatste tien jaar veel veranderd

“Afgelopen jaren hebben ontzettend veel technologische ontwikkelingen plaatsgevonden en daar willen we een zo breed mogelijk publiek over informeren tijdens Dag van het Autogas”, zegt Jordy Vrugt. De autogas-systemen worden doorontwikkeld en er worden zelfs geheel nieuwe systemen voor de nieuwste auto’s op de markt gebracht. Zelfs met de laatste motortechnologie voor benzine en diesel is het voor veel autoproducenten net niet haalbaar om gestelde emissiegrenzen te halen. Hier kan Autogas een uitkomst bieden. Heel veel mensen zijn echter niet op de hoogte van de voordelen en ontwikkelingen van autogas. De suggestie en veel gehoorde klacht dat je voor autogas kofferruimte moet opgeven, of moet inboeten op rijprestatie bijvoorbeeld, zijn inmiddels achterhaald.



Goedkoop en milieuvriendelijker

Het doel van de Dag van het Autogas is daarom om een breed publiek te informeren over wat rijden op autogas voor hen kan betekenen. Voor de automobilist die veel kilometers maakt is autogas financieel zeer aantrekkelijk. De kosten van het ombouwen van een voertuig naar autogas zijn relatief laag en tegenwoordig kan in praktisch iedere benzineauto en in hybride auto’s een autogassysteem worden ingebouwd. Autogas is ongeveer een euro per liter goedkoper dan benzine en beschikbaar via een bestaand netwerk van meer dan 1.300 tankstations in Nederland. De ombouwkosten zijn daarmee snel terugverdiend. “De autogas rijder draagt zo bij aan een schoner milieu, zonder dat zij daar meteen een groot geldbedrag voor over moeten hebben”, zeg Vrugt.



Vraag een gratis offerte aan!

Dit jaar roepen we mensen op om vooral een gratis offerte op te vragen via www.autogas.nl. “Sommige consumenten zullen echt honderden of zelfs duizenden euro’s kunnen besparen. Dat zou je toch niet mis willen lopen”.



Dag van het Autogas nu onderdeel van internationaal concept

Sinds vorig jaar is de Dag van het Autogas onderdeel van een internationaal concept. In meer dan 40 landen is 4 november de internationale Dag van het Autogas, georganiseerd door de World LPG Association.



Gedurende de dag zijn er verschillende onlineactiviteiten. U kunt meedoen, of de Dag van het Autogas volgen via http://autogas.nl/ en via de social media kanalen Facebook (@AutoGasNL) en instagram ( https://www.instagram.com/autogasnl/ )