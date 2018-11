Beste Praktijkopleider Recreatie 2018 bekend!

Vandaag, tijdens De Dag van de Recreatie, is Alexander van der Doorn, praktijkopleider bij Kennemer Duincamping Bakkum door de leden van de commissie Verkiezing Leerbedrijf Recreatie verkozen tot Beste Praktijkopleider Recreatie 2018. Alexander is praktijkopleider voor de opleiding MBO niveau 2,3 en 4 Leisure en Hospitality en is door meerdere collega’s genomineerd.



De motivatie van één van de inzendingen luidt: ‘Hij is altijd vol enthousiasme en wil alles zo positief mogelijk brengen! Hij weet de feedback altijd zo te brengen dat het een doel wordt om te verbeteren.’ Een praktijkopleider speelt een essentiële rol binnen de ontwikkeling van een student. FNV Recreatie organiseerde daarom de Verkiezing Beste Praktijkopleider Recreatie 2018 tijdens De Dag van de Recreatie.



Leukste Collega Recreatie



FNV Recreatie organiseert al een aantal jaar de wedstrijd ‘Wie is jouw leukste collega?’. Dit jaar is Marjolijn Steman uit alle inzendingen gekozen als Leukste Collega Recreatie 2018. Marjolijn werkt al 12,5 jaar bij Kennemer Duincampings en wordt omschreven als een vrolijke, vriendelijke collega die zorg draagt voor de organisatie en altijd in is voor een grapje of vriendelijk woord. Marjolijn mag samen met haar collega die haar heeft opgegeven genieten van een welverdiend dinerarrangement.



Vele recreatiemedewerkers aanwezig op Dag van de Recreatie



FNV Recreatie vindt het belangrijk dat recreatiemedewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen in hun vak en organiseerde dit jaar voor de eerste keer De Dag van de Recreatie in Center Parcs De Eemhof. Tijdens De Dag van de Recreatie heeft FNV Recreatie vele recreatiemedewerkers mogen verwelkomen. De recreatieprofessionals hebben inspirerende workshops gevolgd en hun vakkennis uitgebreid.



Over FNV Recreatie



FNV Recreatie is de grootste vakbond voor medewerkers in de recreatie. FNV Recreatie behartigt de collectieve belangen voor recreatiemedewerkers op het gebied van werk en inkomen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.