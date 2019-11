Persuitnodiging



Amsterdam, 18 november 2019



Hubertus & Berkhoff verrast VUmc Kinderstad met recordaantal cadeaus



Dinsdag 19 november a.s. brengt de Hubertus & Berkhoff een speciaal bezoek aan VUmc Kinderstad. De afgelopen weken heeft de culinaire vakschool (vmbo) voor het 3e jaar op rij een Sinterklaasactie georganiseerd. Speciaal voor kinderen die tijdens de feestdagen noodgedwongen in het ziekenhuis moeten verblijven, werden cadeautjes ingezameld. Vorig jaar leverde deze actie ruim 400 presentjes op. Nu is dat aantal ruimschoots overtroffen!



Leerlingen, medewerkers en zelfs gasten van het lesrestaurant ‘Délicieux’ van de Hubertus & Berkhoff gaven massaal gehoor aan de oproep om cadeautjes te doneren. Het lokaal van docent de heer Gransjean ligt daardoor vol met cadeaus. De initiatiefnemer is sprakeloos en enorm trots op de wijze waarop zijn leerlingen, collega’s én de gasten aan de actie hebben meegewerkt.



Samen met enkele leerlingen en collega’s gaat meneer Gransjean de cadeaus dinsdag 19 november 2019 aan de stadhouder van Kinderstad overhandigen. Er zijn maar liefst drie auto’s nodig om alle cadeaus te kunnen vervoeren.



Hubertus & Berkhoff is een vmbo-school voor de basis- & kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg, met de richtingen Horeca, Brood & Banket en Recreatie. De school maakt deel uit van scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (ook wel: VOvA). Het VOvA is een scholengroep met een volledig voortgezet onderwijsaanbod in huis: van praktijkonderwijs tot voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven op 9 schoollocaties, verdeeld over de hele stad en telt in totaal zo’n 3.250 leerlingen. De andere VOvA-scholen zijn: Bredero Beroepscollege, Bredero Mavo, Cburg College, De nieuwe Havo, Hyperion Lyceum, LUCA Praktijkschool, Tobiasschool en Vox College. Meer informatie: www.vova.nl.



VUmc Kinderstad, is de leukste speelstad in Amsterdam UMC, locatie VUmc. Hier kunnen alle kinderen het ziekenhuis even vergeten. https://www.vumc.nl/zorg/voorzieningen-amsterdam-u...