Veel liesklachten bij voetballers onnodig



Werking innovatieve Knap’man compressiebroek nu wetenschappelijk bewezen



De door Knap’man ontwikkelde innovatieve compressiebroek, met een supersterke en gerichte compressie van liefst 45%, zorgt voor een significante vermindering van liesklachten en liespijn. Dat is de conclusie van het internationaal befaamd onderzoeksteam van experts in het voorkomen en behandelen van liesklachten. Bestaande uit Roald Otten, Sebastiaan Stam, Igor Tak, Rob Langhout en Adam Weir.



Vanuit de klei naar de wetenschap. Zo kan de ontwikkeling van Knap’man misschien wel het beste worden omschreven. Ontstaan in het kleine Noord-Hollandse dorpje Andijk en uitgegroeid tot bekendheid bij voetballers in Nederland en ver daarbuiten. Van Rijnsburgse Boys tot FC Barcelona. De werking van de Knap’man compressiebroek wordt inmiddels onderschreven door fysiotherapeuten, sportartsen en topsporters in binnen- en buitenland. Zo wordt op dit moment de Knap’man compressiebroek ingezet bij álle voetbalclubs in de Eredivisie.



En hoewel zij al langere tijd overtuigd zijn over de werking, ontbrak nog het wetenschappelijke bewijs. Het echte bewijs dat de door Knap’man gepatenteerde compressietechnologie ook daadwerkelijk voor het verschil zorgt. Een grootschalig, onafhankelijk RCT-onderzoek, uitgevoerd aan de universiteit van Bath in Engeland, geeft hiervoor uitsluitsel.



Daarmee is de Knap’man compressiebroek de eerste ter wereld met een wetenschappelijk bewezen werking.



De onderzoeksresultaten zullen uitgebreid worden gepresenteerd tijdens het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres 2018 op 29 november. Meer informatie op https://www.knapman.nl/