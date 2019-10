Loket.nl viert mijlpaal: 1.000.000 medewerkers in de applicatie

Wat een prachtige mijlpaal voor Loket.nl! De HR- en salarisapplicatie heeft namelijk het salaris verwerkt van de miljoenste medewerker in de applicatie. Ofwel: het salaris van maar liefst 1 miljoen medewerkers wordt via Loket.nl uitbetaald. Een gigantisch aantal!



Zo’n 250 accountantskantoren maken dagelijks gebruik van de talloze mogelijkheden van de applicatie om ondernemers te ondersteunen bij de HR- en salarisadministratie. “We richten ons op alles wat komt kijken bij het in dienst hebben van personeel en geloven dat er altijd een manier is om administratieve processen te verbeteren of vereenvoudigen”, vertelt Ruud van Leeuwen, directeur Loket.nl. En met succes, want in iets meer dan 10 jaar is Loket.nl gegroeid van 900 mkb ondernemers naar ruim 120.000 mkb ondernemers.



Feestelijk moment moet gevierd worden

Dit feestelijke moment laat Loket.nl natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. “Die miljoen hebben we samen met al onze klanten bereikt. De daadwerkelijke miljoenste medewerker is verloond door Vermetten | accountants en adviseurs. We vonden het leuk om daar iets mee te doen en zijn dan ook de medewerkers van Vermetten gaan verrassen. Met de zilveren glinsterende ‘Würst’ foodtruck voor de deur van het kantoor kon iedereen genieten van een heerlijke ‘Haute Dog’ in de lunchpauze”, aldus Ruud van Leeuwen. Vermetten | accountants en adviseurs werkt inmiddels al ruim tien jaar met Loket.nl. “Door de innovaties en goede prestaties van Loket.nl hebben wij tevreden klanten en werken we zelf ook met veel plezier in de applicatie”, vertelt Jorrit Jansen, Teamleider Vermetten Loonadvies.



Over Loket.nl

Loket.nl is onderdeel van Van Spaendonck. Van Spaendonck faciliteert al meer dan 100 jaar de samenwerking tussen mensen en bedrijven in het mkb, door slimme oplossingen te bieden op het gebied van werk en samenwerken.