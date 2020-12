Helft supermarkten 1e kerstdag open & ruime openingstijden in kerstweek

Opnieuw een forse stijging van het aantal geopende supermarkten op 1e kerstdag. Bijna de helft van alle grootgrutters is dit jaar open. In de aanloop naar kerst hanteren veel supermarkten ruimere openingstijden, om drukte te spreiden. Dit blijkt uit cijfers van openingstijden.nl.



Kerstweek zijn supermarkten langer open



In de week van kerst blijven veel supermarkten extra lang open, het aantal dat deze week pas om 22.00 uur de deuren sluit groeit in de aanloop naar kerst van 700 naar bijna 1150. Ook zijn er deze week meer supermarkten die open blijven tot middernacht.



Kerstavond blijven er dit jaar zo'n 1400 supers ‘s avonds open, honderden meer dan andere jaren.



Corona vereist meer ruimte voor boodschappen



Dit jaar is bij het overgrote deel van de ketens meer dan de helft van de vestigingen open op 1e kerstdag. Het gaat om supermarkten Albert Heijn (65% open), Jumbo (53%), Dirk (72%), Poiesz (64%), DekaMarkt(68%) en Jan Linders (70%) en Deen Supermarkten (85%). Bij Vomar is zelfs 90% van de hoofdzakelijk in Noord-Holland gevestigde vestigingen open op 1e kerstdag.



Hoogvliet (40% open), Coop (35%), Plus (30%), Aldi (15%) en Lidl (14%) houden ieder een stuk minder winkels geopend op 1e kerstdag.



Tweede kerstdag zijn er opnieuw veel supermarkten open, dit jaar ruim 90%.



Gemeenten geven de ruimte



De afgelopen jaren was er al een stijgende lijn te zien in het aantal geopende supermarkten tijdens de kerstdagen. Dit jaar gaven verschillende gemeenten supermarkten meer ruimte om deze dagen de deuren te openen, alles om de drukte in deze corona tijd te kunnen spreiden.



Dit jaar zijn er in bijna 250 gemeenten supermarkten open op 1e kerstdag. Vorig jaar was dit in slechts 200 van de totaal 355 gemeenten het geval. In slechts 105 gemeenten is geen één van de supermarkten in dit onderzoek open, het gaat om voornamelijk kleinere gemeenten.



“De afgelopen jaren waren in steden als Rotterdam, Den Haag & Amsterdam al meer dan de helft van de supers open. Dit jaar zien we dit ook bij een groot deel van gemeente buiten de randstad, in de randstad is het aantal dit jaar zelfs nog veel hoger”, Bob Gross van openigstijden.nl.



In Amsterdam kan je op 25 december bij maar liefst 153 supermarkten terecht. Dat is bijna 90% van alle supermarkt vestigingen in de hoofdstad. Ook in gemeenten Den Haag (63 filialen) en Almere (32 filialen) is 90% van de supermarkten geopend.



Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) liet in november al weten te verwachten dat de drukte in supermarkten nog groter kan worden dan andere jaren. Veel consumenten vieren de kerstdagen thuis in kleine gezelschappen en ook de sluiting van de horeca speelt een rol bij de verwachte drukte. Het CBL deed in november een beroep op alle gemeenten om de winkeltijden in de decembermaand te verruimen.



Vakbond FNV deed afgelopen zaterdag juist een oproep aan het kabinet “Bescherm supermarktmedewerkers, sluit supermarkten met Kerst”. Mari Martens, sectorhoofd FNV Handel: ‘Dat is nodig om verspreiding van het virus tegen te gaan. En supermarktmedewerkers willen na dit zware jaar Kerst met hun dierbaren doorbrengen en niet in overvolle supermarkt.’ De cijfers van openigstijden.nl wijzen uit dat er vooralsnog geen gehoor is gegeven aan deze oproep.



Drogisterijen overwegend gesloten



Waar we vorig jaar nog een stijging zagen van het aantal geopende drogisterijen is dit jaar het overgrote deel gesloten. Zowel bij Etos, Trekpleister & Kruidvat zijn er op 1e kerstdag slechts een handjevol vestigingen geopend, vorig jaar ging het nog om ruim 100 vestigingen. Op 2e kerstdag is het overgrote deel van de drogisterijen wel geopend.