Liandon gaat verder als Qirion

Qirion is de nieuwe naam voor Liandon. De dochteronderneming van netwerkbedrijf Alliander is expert in veranderende energienetten. Qirion onderhoudt het hoog- en middenspanningsnet in een deel van Nederland en creëert duurzame en innovatieve oplossingen voor nieuwe en bestaande energienetten.



Wim Fabries, directeur: “Vanaf 26 november gaan we verder als Qirion. We vernieuwen, maar wel met eerbied voor waar we vandaan komen. Qirion staat voor ons specialisme, de verbindingen die we leggen met elkaar en klanten en voor onze vindingrijkheid in oplossingen. Voor ons staat de naam Qirion voor het aantrekkelijke bedrijf dat we graag willen zijn.”



Vitale energie



De naam Qirion symboliseert de kern van het werk van het bedrijf. ‘Qi’ betekent ‘vitale energie’, ‘R’ staat voor relatie en ‘ion’ is een elektrisch geladen deeltje en staat in het Grieks voor ‘beweging’. De nieuwe naam is een optelsom van het specialisme in energienetten, de bijdrage aan een duurzame toekomst én de verbinding met de omgeving. Bij Qirion werken 1100 mensen.







Naamswijziging



De naam Liandon lijkt op de naam van netbeheerder Liander. Dat kan in de markt mogelijk tot verwarring leiden. Daarom heeft Alliander op aangeven van de Autoriteit Consument & Markt de naam en het logo veranderd.