Prinses Beatrix opent tentoonstelling in het Koninklijk Paleis A'dam

Prinses Beatrix opent tentoonstelling ‘Uitgelicht. Verhalen uit het Stadspaleis’ in het Koninklijk Paleis Amsterdam



Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden opent vrijdagochtend 15 juni in het Koninklijk Paleis Amsterdam de tentoonstelling ‘Uitgelicht. Verhalen uit het Stadspaleis’.



Al 370 jaar is het Koninklijk Paleis – tot 1808 het stadhuis van Amsterdam – getuige van de grote geschiedenis van het land. Beroemde bestuurders en koningen, wetenschappers en kunstenaars bewandelen er al eeuwenlang de zalen en galerijen. Maar wie werkten er achter de schermen aan het gebouw? Wie maakte de bronzen klokken voor de toren, het dak van de Burgerzaal, de kroonluchters voor het paleis? En wie gebruikten het gebouw van dag tot dag, toen het er eenmaal stond? Wie zat opgesloten in de cellen en wie bespeelde het carillon?



Het Koninklijk Paleis Amsterdam presenteert deze zomer een aantal ongebruikelijke hoofdrolspelers. In vijf verhalen wordt verteld hoe tegenwoordig onbekende mensen ooit een onuitwisbaar stempel drukten op het Stadspaleis aan de Dam.



Te zien vanaf 16 juni t/m 16 september.



www.paleisamsterdam.nl