96% van de Nederlanders gebruikt social media voor wooninspiratie

Voordat Nederlanders hun geld aan interieur besteden, laten zij zich eerst inspireren via verschillende kanalen. Er bestaan tal van inspiratiekanalen die boordevol met de laatste interieurtrends en –tips staan. Veneta.com onderzocht hoe Nederlanders inspiratie opdoen voordat zij aankoop doen voor hun interieur. Ze hebben 216 respondenten uit alle lagen van de bevolking ondervraagd. Hieruit zijn verschillende resultaten gekomen, die in dit artikel besproken worden.



Social media



Maar liefst 96% van de Nederlanders is actief op social media, verdeeld over verschillende platformen. Ook is social media geliefd voor het opdoen van inspiratie. 22% van de respondenten geeft aan inspiratie op te doen via Pinterest. Vooral het opdoen van woonkamer inspiratie is geliefd onder de Pinterestgebruikers. Uit het nationale social media onderzoek 2019 blijkt dat er dagelijks 734.000 Nederlanders op Pinterest actief zijn (Newcom.nl). Het aantal Nederlanders dat inspiratie opdoet via Instagram blijft groeien, maar is nog niet zo groot. 10% van de respondenten laat zich inspireren via Instagram.



Tv en magazines



Een groot gedeelte van de Nederlanders doet nog inspiratie op via de traditionele manier. Magazines worden nog steeds veel gelezen door Nederlanders. Hier staan vaak veel sfeerfoto’s in, die worden gebruikt als inspiratiebron. 17% van de respondenten laat zich inspireren via magazines. Via tv programma’s wordt ook veel inspiratie opgedaan, 15% van de respondenten doet dit. Voornamelijk woonprogramma’s als RTL Woonmagazine op RTL, waarin aandacht wordt besteed aan de woontrends van het moment, doen het goed bij interieur-shoppend Nederland. Dit programma trekt per aflevering gemiddeld 383.000 kijkers.



Bij anderen thuis



Vaak als men bij vrienden, familie, kennissen of buren over de vloer komt, dan wordt het interieur bewondert. Er wordt gekeken naar de raamdecoratie en meubels. Hier komen plaatjes tot leven en geeft het een reëel beeld hoe het interieur er in de werkelijkheid uitziet. 15% van de respondenten laat zich maar al te graag inspireren door te ‘gluren bij de buren’.



De fysieke winkel



Een andere inspiratiebron voor velen is een bezoek aan een fysieke woonwinkel. Rondstruinen in een woonboulevard en je laten inspireren door de laatste trends en toffe combinaties in gewaagde kleursamenstellingen, heeft de voorkeur van 18% van de respondenten.



Overige inspiratiebronnen



De verdeling van de inspiratieplatformen onder de 216 respondenten is te zien op afbeelding: Verdeling_Inspiratieplatformen_wooninspiratie_216_respondenten.jpg.



Bron: Veneta.com (onderzoek onder 216 respondenten)