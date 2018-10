WDP: Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder op 30 september 2018

Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder op 30 september 2018



De EPRA-winst over 9M 2018 bedraagt 101,2 miljoen euro, een stijging met 12% ten opzichte van 9M 2017.



De EPRA-winst per aandeel bedraagt 4,55 euro, gestegen met 9% ten opzichte van 9M 2017.



WDP bevestigt zijn ambitie van een EPRA-winst per aandeel van 6,00 euro voor 2018, alsmede een beoogd brutodividend van 4,80 euro – telkens een stijging met 7%.



In de loop van het derde kwartaal van 2018 kon een pakket van ruim 100 miljoen euro aan nieuwe investeringen worden vastgelegd, hoofdzakelijk in de groeimarkt Roemenië.



1. Samenvatting



De EPRA-winst[1] over 9M 2018 bedraagt 101,2 miljoen euro, met name een stijging met 12,4% in vergelijking met 2017 (90,0 miljoen euro). De EPRA-winst per aandeel[2] over 9M 2018 bedraagt 4,55 euro, een stijging met 9,0% tegenover 4,17 euro in 2017.



Het nettoresultaat (IFRS) – aandeel Groep over 9M 2018 bedraagt 194,3 miljoen euro, mede gedreven door een variatie in de onderliggende waarde van de vastgoedportefeuille van 91,5 miljoen euro (met name 3,0%). Het nettoresultaat (IFRS) – aandeel Groep per aandeel over 9M 2018 bedraagt 8,73 euro, tegenover 8,56 euro in 2017.



De bezettingsgraad[3] bedraagt 97,4% op 30 september 2018, tegenover 97,4% per 31 december 2017. De gemiddelde looptijd (tot aan de eerste opzegmogelijkheid) van de huurcontracten van de WDP-portefeuille bedraagt 6,0 jaar (inclusief zonnepanelen).



Op 30 september 2018 bedraagt de schuldgraad 53,9%/54,1% (IFRS[4]/proportioneel), tegenover 51,1%/52,5% per 30 september 2017.



De EPRA NAV[5] bedraagt 63,4 euro op 30 september 2018, tegenover 55,9 euro op 30 september 2017. De IFRS NAV bedraagt 61,5 euro op 30 september 2018, tegenover 53,9 euro op 30 september 2017.



Het totale geïdentificeerde investeringsvolume in het kader van het groeiplan 2016-20 bedraagt circa 1 miljard euro. In de loop van het derde kwartaal van 2018 kon immers een additioneel investeringsvolume van ruim 100 miljoen euro worden vastgelegd (hoofdzakelijk in de groeimarkt Roemenië). In totaal kon in de loop van 2018 voor circa 250 miljoen euro aan nieuwe investeringen worden geïdentificeerd. Dit pakket omvat zowel verschillende verhuurde projecten aan bestaande als nieuwe klanten als strategische grondposities voor verdere ontwikkeling.



Voor 2018 bevestigt WDP de verwachting van een EPRA-winst van 6,00 euro per aandeel (een stijging van 7%). Op basis van deze vooruitzichten, wordt een dividend voor 2018 (uitbetaalbaar in 2019) vooropgesteld van 4,80 euro bruto per aandeel, opnieuw een stijging en dit met 7% ten opzichte van 2017.6 Voor de periode 2018-20 wordt gestreefd naar een cumulatieve stijging van de EPRA-winst van 25% tot 7,00 euro per aandeel, tegenover 5,60 in 2017. [6]



Meer informatie: https://www.wdp.eu/nl/persberichten/tussentijdse-v...



-----------------------



In overeenstemming met de richtlijnen die door ESMA (European Securities and Market Authority) werden uitgevaardigd, worden de door WDP gehanteerde Alternative Performance Measures (APM) bij eerste vermelding in dit persbericht via voetnoot van hun definitie voorzien. Deze definitie zal ook steeds van een symbool (z) worden vergezeld, teneinde de lezer op een overzichtelijke wijze te informeren dat de definitie een APM betreft. In hoofdstuk 7-8 van dit persbericht wordt bovendien een reconciliatie van deze indicatoren gegeven.



[1] z EPRA-winst: dit betreft het onderliggende resultaat van de kernactiviteiten en geeft aan in welke mate de huidige dividendbetalingen worden ondersteund door de winst. Dit resultaat wordt berekend als het nettoresultaat (IFRS) exclusief het resultaat op de portefeuille, de variaties in de reële waarde van financiële instrumenten en de afschrijving en waardevermindering voor zonnepanelen. Zie ook www.epra.com.



[2] z De EPRA-winst per aandeel betreft de EPRA-winst op basis van het gewogen gemiddeld aantal aandelen.



[3] De bezettingsgraad wordt berekend in functie van de huurwaarden voor de verhuurde gebouwen en de niet-verhuurde oppervlaktes en inclusief de inkomsten van de zonnepanelen. Projecten in aanbouw en/of renovatie worden buiten beschouwing gelaten.



[4] z De schuldgraad (IFRS) wordt op dezelfde manier berekend als de schuldgraad (proportioneel) conform het GVV-KB, maar gebaseerd op en reconcilieerbaar met de geconsolideerde balans die in overeenstemming is met IFRS waarin joint ventures verwerkt worden via vermogensmutatie.



[5] z EPRA NAV: dit is de NAV die werd aangepast zodat ze ook vastgoed en overige investeringen tegen hun reële waarde omvat en die bepaalde posten uitsluit die naar verwachting geen vaste vorm zullen krijgen in een bedrijfsmodel met vastgoedbeleggingen op lange termijn. Zie ook www.epra.com.



[6] Deze winstverwachtingen zijn gebaseerd op de huidige situatie en behoudens vandaag onvoorziene omstandigheden (zoals bijvoorbeeld een materiële verslechtering van het economische en financiële klimaat) en een normaal aantal uren zonneschijn