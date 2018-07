Amsterdamse Space start-up Hiber live dankzij innovatiekrediet RVO

Hiber commercieel live met innovatiekrediet van RVO.

Team uitgebreid met Steven Rutgers.



Amsterdam, 23 juli 2018 - De new space start-up Hiber krijgt een Innovatiekrediet van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze financiering zal het mede mogelijk maken om de eerste twee satellieten in de ruimte te krijgen. Tegelijkertijd komt Steven Rutgers het team versterken als VP Business Development. Steven heeft 17 jaar ervaring in de satelliet industrie.



Het krediet

Hiber wordt gefinancierd met €1.8 miljoen innovatiekrediet door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiermee maakt RVO het mede mogelijk om de eerste twee satellieten, van het toekomstige Hiber satelliet netwerk, de ruimte in te krijgen. De satellieten zullen na de zomer van 2018 gelanceerd worden.



De lancering

Na de lancering van de eerste satelliet zal het Low Power Global Area Network (LPGAN) van Hiber, ook wel Hiberband genoemd, getest worden door verschillende pilot klanten over de hele wereld. Hiberband zal ervoor zorgen dat het wereldwijd mogelijk is om dingen eenvoudig, met een laag energieverbruik en tegen een lage prijs met het internet te verbinden om data uit te lezen. Zo werkt Hiber vanaf de lancering van de eerste satelliet mee aan het bestrijden van de klimaatverandering, het effectiever laten groeien van gewassen en het tracken van vee.



Uitbreiding van het team

Steven Rutgers komt het team van Hiber versterken als VP Business Development en zal wereldwijd leiding geven aan het Hiber sales team. Steven heeft jarenlange ervaring op het gebied van marketing en sales. Hij heeft meer dan 16 jaar voor Inmarsat gewerkt, waar hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van IoT in sectoren zoals landbouw, visserijen, olie en gas.



Einde persbericht



Over Hiber

Hiber is een Amsterdamse start-up die in 2016 is opgericht. Slechts twee jaar oud staat het bedrijf nu al aan de vooravond van de lancering van een eigen satelliet netwerk. Dit netwerk, genaamd the Low Power Global Area Network (LPGAN), zal het wereldwijd mogelijk maken dingen eenvoudig en met een laag energieverbruik met het internet te verbinden. Hiber is hiermee de eerste die het mogelijk maakt dat iedereen, waar dan ook ter wereld, gebruik kan maken van betaalbare en simpele IoT-connectiviteit.

https://hiber.global/



Over RVO - innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet richt zich op de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Het kan daarbij gaan om de technische ontwikkeling van een nieuw product of proces of de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat. Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.



Met het Innovatiekrediet wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijdrage leveren aan de innovatiekracht en een duurzame groei van de Nederlandse economie. De overheid vult met het Innovatiekrediet een gat op de kapitaalmarkt, waarbij innovatieve projecten niet geheel uit eigen middelen of door de markt kunnen worden gefinancierd. In deze fase is er nog geen omzet en zijn ondernemers druk doende om iets werkend te krijgen.

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/innovatiek...