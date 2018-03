Verwarring bij consument over warmtepompen

De warmtepomp is de nieuwe cv-ketel, daar zijn marktpartijen het wel over eens. De vraag naar warmtepompen groeit hard, maar tegenstrijdige adviezen leiden tot verwarring bij consumenten. Onderzoekers van het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2018 zijn verbaasd over het feit dat experts elkaar tegenspreken bij de advisering over warmtepompen. Volgens de eerste resultaten van het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2018, een initiatief van onderzoeksbureau Good!, verwachten experts dat in 2025 al meer warmtepompen verkocht zullen worden dan cv-ketels. Nu maken warmtepompen nog maar 10% uit van de markt. Rolf Heynen, directeur van onderzoeksbureau Good!, verwacht dat dit kantelpunt al vóór 2025 zal plaatsvinden, “want verduurzaming verloopt exponentieel en niet lineair. Zelfs de grootste optimisten blijken de markt structureel te onderschatten. Dat zien we wereldwijd al bij zonnepanelen, elektrisch vervoer en accusystemen; bij de warmtepompsector zal dat niet anders zijn.” Maar toch bestaan er nogal wat misverstanden over warmtepompen, niet alleen bij particulieren en ondernemers, maar ook bij experts, aldus het trendrapport. Om bijvoorbeeld tegelijk te kunnen douchen en in bad te gaan, kiezen huiseigenaren bij een nieuwe cv-ketel vaak voor een zo groot mogelijk vermogen. Bij een warmtepomp werkt dat niet zo, ondanks dat een deel van de experts dit wel claimt. “Een te grote warmtepomp schakelt vaker aan en uit en dat gaat ten koste van de levensduur. Dat komt door het meest kwetsbare onderdeel van de warmtepomp: de compressor.” Toch verwacht Heynen niet dat dit een grote impact zal hebben op de groei van warmtepompen: “dit zijn de kinderziektes waar iedere nieuwe markt doorheen gaat.” De eerste resultaten van het Nationaal Warmtepomp Trendrapport worden op 21 maart gepresenteerd tijdens het nieuwe kennisevent Duurzaam Verwarmd.

Al vanaf 2011 is onderzoeksbureau Good! actief in de duurzame energiesector en publiceert o.a. elk jaar dé sectorrapporten over zonne-energie, led-verlichting, warmtenetten en warmtepompen. Het Nationaal Warmtepomp Trendrapport verschijnt in de zomer van 2018.



Voor meer informatie over het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2018 of over Good!, mail Rolf Heynen via rolf@good.nl of bel 072-5729794 / 06-52435850.