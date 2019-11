OANDA versterkt leiderschapsteam

Stelt Mark Chesterman aan als Head of Trading; Kurt vom Scheidt als Chief Operating Officer



LONDON, 26 november 2019 /PRNewswire/ -- Als wereldleider in online transactiediensten voor meervoudig vermogen en valutagegevens en -analytics, heeft OANDA Global Corporation [http://oanda.com/] haar leiderschapsteam verder versterkt met twee belangrijke benoemingen die zijn bedoeld om het bedrijf te helpen haar sterke groeiplannen voor de komende jaren uit te voeren.



Met een uitgebreide achtergrond in wereldwijde kapitaalmarkten en deviezen, is Mark Chesterman benoemd tot Head of Trading, verantwoordelijk voor het leiden van het wereldwijde handelsteam, kwantitatieve analyses en onderzoeksgroepen, vanuit het kantoor in Londen. Chesterman is al 14 jaar in dienst bij IG Markets en bekleedde verschillende functies waaronder Head of FX en Futures, maar meest recentelijk was hij Chief Operating Officer bij Stater Global Market.



Chesterman zal rechtstreeks rapporteren aan Kurt vom Scheidt, die de nieuw gecreëerde rol van Chief Operating Officer heeft aanvaard. Eerder dit jaar ingehuurd als Chief Product Officer, zal vom Scheidt nu leiding geven aan de teams Trading, Product Management, Financial Risk, Business Operations en Solutions for Business, en hij zal een cruciale rol spelen in het ondersteunen van de voortdurende groei van OANDA in haar uitgebreide capaciteit.



Chief Executive Officer, Gavin Bambury, merkte op: "Een ervaren professional met meer dan 30 jaar ervaring in de financiële dienstverlening, - om nog maar te zwijgen over de directe ervaring van het werken bij OANDA - en daarmee was Kurt een voor de hand liggende keuze voor de rol van Chief Operating Officer. Hij bevindt zich in een perfecte positie om productverbeteringen te stimuleren, toezicht te houden op de handelsinfrastructuur en om financieel risico te beheren. Ondertussen zal Marks diepgewortelde expertise en bewezen staat van dienst in de elektronische handelsindustrie ervoor zorgen dat we institutionele uitvoering en concurrerende prijzen blijven leveren voor OANDA-klanten over de hele wereld.



Bambury vervolgde, "In de loop van de komende maanden zullen we het OANDA-team blijven versterken met een aantal strategische functies die zijn ontworpen om de bedrijfsprestaties te helpen versnellen, de transactie-ervaring van onze klanten te verbeteren en de groei van het bedrijf te stimuleren. OANDA heeft een opwindend jaar gepland voor 2020, en we zetten ons volledig in om ervoor te zorgen dat we over het best mogelijke talent beschikken om ons te helpen onze doelen te bereiken."



Over OANDA



OANDA werd opgericht in 1996 en was het eerste bedrijf dat gratis wisselkoersgegevens op internet publiceerde en vijf jaar later een FX-handelsplatform lanceerde dat een pionier was bij de ontwikkeling van webgebaseerde valutahandel. Tegenwoordig levert het bedrijf online transactiediensten voor meervoudig vermogen en valutagegevens en -analytics aan particuliere en zakelijke klanten, hetgeen wijst op een ongeëvenaarde expertise op het gebied van deviezen. Met gereguleerde entiteiten in zes van 's werelds meest actieve financiële markten, blijft OANDA toegewijd aan het transformeren van de valutahandel. Ga voor meer informatie naar oanda.com [http://www.oanda.com/] of volg ons op Twitter [https://twitter.com/OANDA], Facebook [https://www.facebook.com/OANDAfx] of YouTube [https://www.youtube.com/user/oanda].



