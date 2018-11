CARMERA, Thor Trucks, what3words gaan verder naar de volgende ronde van de Top Ten Automotive Startups Competition voor 2018 bij AutoMobility LA

De top drie geven een presentatie voor de jury tijdens Automobility LA van de LA Auto Show



LOS ANGELES, 26 november 2018 /PRNewswire/ -- AutoMobility LA [https://automobilityla.com/](TM) van de LA Auto Show kondigde vandaag aan dat CARMERA [https://www.carmera.com/], Thor Trucks [https://www.thortrucks.com/] en what3words [https://what3words.com/] zijn geselecteerd voor de top drie bedrijven voor de Top Ten Automotive Startups Competition(TM) [https://automobilityla.com/top-ten-startups/] (Top Ten) van 2018, gepresenteerd door Plug and Play en SiriusXM Connected Vehicles. De top drie leveren grensverleggende autonomie, elektrische mobiliteit en oplossingen voor adressystemen, en werden geselecteerd uit een indrukwekkende poel aanvragers die innovatieve oplossingen en vernieuwende technologieën leveren, en het potentieel bezitten om de toekomst van de mobiliteit significant te beïnvloeden.



CARMERA is gespecialiseerd in grootschalige "levende" kaarten met hoge definitie voor autonome voertuigen, en is bezig het meest robuuste straatintelligentieplatform ter wereld op te stellen. Het bedrijf biedt een telematicsservice voor videomonitoring voor professionele wagenparken, waarmee de veiligheid en productiviteit van voertuigen met hoge dekking vandaag de dag op de weg wordt verbeterd. Deze voertuigen helpen detectie van verandering in real-time te identificeren, samen met navigatiekritische gebeurtenissen, in combinatie met AV-data, om nauwkeurige 3D-kaarten actueel te houden voor enkele van de meest toonaangevende autofabrikanten ter wereld, en voor bedrijven die mobiliteitsdiensten leveren. CARMERA werkt ook samen met steden om planningsgegevens te delen, zoals dichtheid aan voetgangers en bouwwerkzaamheden om privaat-publieke partnerschappen te stimuleren die ervoor zorgen dat autonomie voor iedereen werkt.



Thor Trucks geeft leiding aan een wereldwijde verschuiving richting schonere commerciële mobiliteit, waarbij de introductie van elektrische vrachtwagens eenvoudiger en minder duur wordt. Thor heeft een kosteneffectief commercieel voertuigenplatform ontwikkeld waarmee wagenparken meer dan 65% op uitvoeringskosten kunnen besparen. Thor heeft in slechts iets meer dan 6 maanden haar eerste prototype, de ET-One, ontwikkeld, een volledig elektrische semi-truck. Gedurende de afgelopen twee jaar heeft het Thor-team zich gericht op de ontwikkeling van batterijtechnologie die specifiek commercieel wordt toegepast en op het ontwikkelen van een modulair, verbonden platform. Thor maakt gebruik van relaties, in plaats van het nastreven van verticale integratie, door het hele commerciële ecosysteem voor voertuigen heen, om zo elektrische oplossingen te leveren voor de meest praktische toepassingen van vandaag de dag. Thor Trucks is al toegepast in een beperkt aantal markten, en met productie op schaal wordt naar verwachting begin 2019 begonnen.



what3words is het eerste adressysteem dat is ontworpen voor steminvoer. Het systeem heeft de hele wereld verdeeld in een grid van hokjes van 3m x 3m, en elk hokje heeft een uniek adres van drie woorden - dit is de eenvoudigste manier voor mensen om over een exacte locatie te praten. what3words werkt momenteel samen met de enkele van de grootste merken in de auto- en mobiliteitsbranches, waaronder Daimler (Mercedez-Benz), Jaguar Land Rover, Navmii en TomTom.



"De toonaangevende technologieën en oplossingen van CARMERA, Thor Trucks en what3words hebben een daadwerkelijk potentieel om een impact te hebben op de toekomst van het transport", zei Terri Toennies, General Manager en Executive Vice President van de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA. "Wij kijken ernaar uit ze deze week te laten zien, samen met alle startups in de autobranche in de top tien van 2018 bij AutoMobility LA ."



De top drie presenteert zijn of haar product of technologie aan de juryleden op dinsdag 27 november gedurende het congresonderdeel van AutoMobility LA. Direct na de presentaties zal de jury de winnaar van de grote prijs van dit jaar vaststellen en het zal de startup $15.000 geven om hen te helpen bij de groei van hun bedrijf. Alle finalisten van dit jaar krijgen een expositieruimte op AutoMobility LA, en komen in contact met duizenden professionals in de media en de branche, die het evenement bijwonen - waaronder autofabrikanten, managers in de techbranche, investeerders, dealers, overheidsmedewerkers, analisten en meer.



De Top Ten Automotive Startup Competition bij AutoMobility LA in 2018 wordt beoordeeld door grote bedrijven in de auto- en technologiesectoren, waaronder Audi, Mercedes-Benz, Plug and Play, Porsche Consulting, Sansea Consulting en Sirius XM Connected Vehicles. Plug and Play [https://www.plugandplaytechcenter.com/] en SiriusXM Connected Vehicles zijn sponsoren van de 2018 Top Ten Automotive Startups Competition. Daarnaast hebben Audi [https://www.audiusa.com/] en URBAN-X [https://www.urban-x.com/](TM) - gecreëerd door MINI en Urban Us - zich aangemeld als ondersteunende sponsoren van de wedstrijd van dit jaar.



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA



De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) werd opgericht in 1907 en is ieder jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow. In 2016 gingen de Press & Trade Days van de show samen met de Connected Car Expo (CCE), om samen AutoMobility LA(TM), te worden, de eerste handelsshow waarin de technologie- en de autosectoren samen komen om nieuwe producten en technologieën te lanceren, en de meest urgente kwesties voor de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2018 vindt van 26-29 november plaats in het Los Angeles Convention Center, met tussentijdse introducties van nieuwe voertuigen van producenten. LA Auto Show 2018 is van 30 november tot 9 december geopend voor het publiek . Bij AutoMobility LA doet de nieuwe autobranche zaken, onthullen zij grensverleggende nieuwe producten en doen zij strategische aankondigingen voor de internationale media en brancheprofessionals uit de hele wereld. LA Auto Show wordt ondersteund door de Greater L.A. New Car Dealer Association en wordt uitgevoerd door ANSA Productions. Ga voor het laatste shownieuws en informatie over de LA Auto Show naar Twitter [http://twitter.com/LAAutoShow], Facebook [http://facebook.com/LAAutoShow] of Instagram [https://www.instagram.com/laautoshow/] en schrijf u in voor nieuwsberichten op http://www.laautoshow.com/ [http://www.laautoshow.com/]. Ga voor meer informatie over AutoMobility LA naar https://www.automobilityla.com/ [http://www.automobilityla.com/] en volg AutoMobility LA op Twitter [https://twitter.com/automobilityla?lang=en], Facebook [https://www.facebook.com/automobilityla/] of Instagram [https://www.instagram.com/automobilityla/]. Luister naar voorgaande panels, interviews en toespraken op de nieuwe podcast van AutoMobility LA via AutoMobilityLA.com/Podcast [http://automobilityla.com/Podcast].



http://www.automobilityla.com/ http://www.laautoshow.com/