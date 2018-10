Green Car Journal maakt finalisten bekend voor 2019 SUV, Luxury en Green Car Of The Year®-prijzen

Winnaars van uitgebreide 2019 Green Car Awards zullen worden bekendgemaakt tijdens AutoMobility LA op 29 november



LOS ANGELES, 26 oktober 2018 /PRNewswire/ -- Green Car Journal [http://www.greencarjournal.com/] heeft pas de finalisten bekendgemaakt voor zijn uitgebreide Green Car Awards(TM)-programma voor voorstelling op 29 november tijdens AutoMobility LA van LA Auto Show. De finalisten voor de 2019 Green Car of the Year(®) zijn onder andere Honda Insight, Lexus ES 300h, Nissan Altima, Toyota Avalon Hybrid en Volkswagen Jetta. De kanshebbers voor Luxury Green Car of the Year(TM) zijn Audi e-tron, Jaguar I-PACE, Porsche Cayenne E-Hybrid, Range Rover P400e en Tesla Model 3. De Green SUV of the Year(TM)-finalisten zijn onder andere Cadillac XT4, Hyundai Kona, Lexus UX, Mitsubishi Outlander PHEV en Volvo XC40.



https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg]



In de afgelopen 14 jaar heeft Green Car Journal een erkenning toegekend aan leiders in de automobielindustrie door middel van zijn Green Car of the Year(®)-prijs. Deze prestigieuze prijs wordt toegekend aan het voertuig dat de lat hoger legt op het gebied van milieuprestaties en tegelijkertijd binnen het bereik van de meeste consumenten blijft. Voorts kent het uitgebreide 2019 Green Car Awards(TM)-programma van het tijdschrift een erkenning toe aan de beste van de beste in twee steeds belangrijkere en complementaire categorieën door middel van de volgende twee prijzen: 2019 Luxury Green Car of the Year(TM) en 2019 Green SUV of the Year(TM).



"De finalisten voor de 2019 Green Car of the Year(®) tonen dat 'groen' veel verschillende vormen aanneemt en vooral de efficiënte interne verbranding en de hybride voertuigen nemen een centrale plaats in," zei Ron Cogan, redacteur en uitgever van Green Car Journal en GreenCarJournal.com. "De benzinemodellen blijven opmerkelijke niveaus van efficiëntie en lagere koolstofemissies behalen. Tegelijkertijd is het duidelijk dat elektrificatie heel belangrijk is geworden in de modellen van vandaag; twee van de 2019 Green SUV of the Year(TM)-finalisten en vijf van de finalisten voor de 2019 Luxury Green Car of the Year(TM) zijn batterij-elektrische of plug-in hybride voertuigen."



"Als de nummer één groene-voertuigmarkt in het land zijn wij verheugd om nogmaals de gastorganisatie te zijn voor de Green Car Awards tijdens AutoMobility LA dit jaar," zei Terri Toennies, uitvoerend vicevoorzitter en algemeen manager van AutoMobility LA en de LA Auto Show. "Met de snelle evolutie van de industrie in de richting van een groenere benadering is onze beurs nog steeds een platform waar autofabrikanten nieuwe voertuigen op alternatieve brandstoffen voorstellen en erkenning genieten voor hun milieuvriendelijke verwezenlijkingen."



Finalisten voor de 2019 Green Car of the Year(®):



HONDA INSIGHT De derde generatie Insight sedan van Honda heeft een aantrekkelijk en gesofisticeerd ontwerp, een hoop technologie en een geavanceerd hybride systeem met twee motoren dat een EPA van naar schatting 4,28 l/100 km snelweg biedt.



LEXUS ES 300h De helemaal nieuwe Lexus ES 300h is een opvallende verschijning en biedt een aangename rijervaring, met een vierde generatie hybride systeem dat een toonaangevend gecombineerd 5,3 l/100 km biedt.



NISSAN ALTIMA De nieuwe generatie Nissan Altima heeft een agressievere houding, een geavanceerd ProPILOT Assist-systeem en is efficiënter met zijn turbogeladen 4-cilindermotor met een variabele compressie.



TOYOTA AVALON HYBRID De nieuwe Avalon Hybrid van Toyota is langer, lager en stijlvoller met een laag l/100 km-verbruik en een pittige rijervaring die is gebaseerd op een 4-cilindermotor van 2,5 liter en een fonkelnieuw Toyota Hybrid System II-aandrijfsysteem.



VOLKSWAGEN JETTA De op het MQB platform van VW gebaseerde zevende generatie Jetta biedt een gedurfder ontwerp, meer binnenruimte, veel technologische snufjes en een turbogeladen TSI-motor van 1,4 liter met een snelwegverbruik van 5,9 l/100 km.



Sinds zijn oprichting in 2006 is de Green Car of the Year(® )gekozen door de redacteurs van Green Car Journal en door uitgenodigde juryleden van zeer gerespecteerde efficiëntie- en milieuorganisaties. Een paar van de juryleden die dit jaar zijn uitgenodigd voor Green Car of the Year(® )zijn beroemd autoliefhebber Jay Leno; Jean-Michel Cousteau, voorzitter van Ocean Futures Society; Matt Petersen, voorzitter en algemeen directeur van Los Angeles Cleantech Incubator en lid van de Raad van Bestuur van Global Green USA; Dr. Alan Lloyd, emeritus-voorzitter van de International Council on Clean Transportation en onderzoeker bij het Energy Institute, University of Texas in Austin; Mindy Lubber, voorzitter van CERES; en Jason Hartke, voorzitter van de Alliance to Save Energy.



Finalisten voor de 2019 Luxury Green Car of the Year(®):



AUDI e-tron De nieuwe Audi e-tron crossover SUV is het eerste volledig elektrische productiemodel van deze autofabrikant dat een combinatie biedt van een mooi ontwerp, een aandrijving op alle wielen en een bereik van meer dan 300 km.



JAGUAR I-PACE Het eerste elektrische voertuig van Jaguar, de nieuwe I-PACE, heeft een aangenaam en agressief ontwerp, een luxueuze inrichting, buitengewone rijeigenschappen en een elektrisch aangedreven rijbereik van 390 km.



PORSCHE CAYENNE E-HYBRID De Cayenne E-Hybrid is een nieuwe generatie plug-in Cayenne-model van Porsche met een gasmotor van 3,0 liter en een elektrische motor van 136 hp die een buitengewone prestatie en een grotere efficiëntie bieden.



RANGE ROVER P400e Als een nieuwe plug-in hybride variant van de Range Rover SUV combineert de P400e de luxe van het standaardmodel met de efficiëntie van een gasmotor van 2,0 liter en een elektrische motor van 114 hp.



TESLA MODEL 3 Het nieuwste Model 3 van Tesla is een stijlvolle en hightech sedan met de typische Tesla-look, een hoop geavanceerde technologie en een EPA-geschat elektrisch bereik van 340 tot 500 km.



Finalisten voor de 2019 Green SUV of the Year(®):



CADILLAC XT4 De Cadillac XT4 is een samensmelting van de functionaliteit van een compacte SUV, de verfijndheid van een Cadillac-sedan en de efficiëntie van een turbogeladen 4-cilinder aandrijving in een stijlvol nieuw model.



HYUNDAI KONA De stijlvolle Kona crossover SUV van Hyundai is beschikbaar in twee versies: een versie aangedreven door efficiënte interne verbrandingskracht en een ander helemaal elektrisch model met een elektrisch bereik van 415 km.



LEXUS UX De conventioneel aangedreven UX 200-versie en de hybride UX 250h-versie zijn de luxe modellen op instapniveau van Lexus die een bewonderenswaardige efficiëntie bieden in een functionele, efficiënte en compacte vorm.



MITSUBISHI OUTLANDER PHEV De Outlander PHEV is de nieuwe plug-in toevoeging van Mitsubishi aan zijn full-side SUV-model dat een grotere efficiëntie en AWD biedt door gebruik te maken van een benzinemotor van 2,0 liter en twee elektrische motoren.



VOLVO XC40 De gloednieuwe XC40 compacte SUV, het eerste op de Compact Modular Architecture (CMA) van Volvo gebouwde model, heeft een gewaagde buitenkant, een verfijnd interieur en een efficiënt 4-cilinder Drive-E aandrijfsysteem.



De Green Car Awards(TM)-winnaars zullen worden bekendgemaakt op donderdag 29 november om 8:15 a.m. PST in het technologiepaviljoen van AutoMobility LA. Tegelijkertijd zullen andere groene-transportaankondigingen worden gedaan. AutoMobility LA vindt plaats van 26 tot en met 29 november in het Los Angeles Convention Center. Voor bijkomende informatie over AutoMobility LA of om u aan te melden voor de beurs kunt u terecht op automobilityla.com [http://www.automobilityla.com/].



Over de Green Car Awards Het prijswinnende Green Car Journal is sinds 1992 erkend als de leidende autoriteit wat betreft het kruispunt van auto's, energie en milieu. De Green Car Awards(TM)-prijzen zijn een belangrijk onderdeel van de missie van Green Car Journal om milieuvoortgang in de automobielindustrie te tonen. GreenCarJournal.com [http://www.greencarjournal.com/] publiceert online artikels over 'groene auto's' met een focus op connectiviteit. Green Car of the Year(®), Luxury Green Car of the Year(TM), Green SUV of the Year(TM) en de Green Car Awards(TM) zijn handelsmerken van Green Car Journal en RJ Cogan Specialty Publications Group, Inc.



Hashtag: #GreenCarJournal



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA



De in 1907 opgerichte Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) is elk jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016 werden de pers- en handelsdagen van de show samengesmolten met de Connected Car Expo (CCE) om samen AutoMobility LA(TM) te worden, de eerste vakbeurs in de branche die technologie en de auto-industrie samenbrengt om nieuwe producten en technologieën te lanceren en de dringendste problemen rond de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2018 zal gehouden worden in het Los Angeles Convention Center van 26 tot en met 29 november. Verschillende fabrikanten zullen tegelijkertijd hun nieuwe auto's voorstellen. De LA Auto Show 2018 is open voor het publiek van 30 november tot en met 9 december. AutoMobility LA is de plek waar de nieuwe auto-industrie zaken doet, baanbrekende producten onthult en strategische aankondigingen doet in aanwezigheid van de internationale media en professionals van de autobranche. De LA Auto Show wordt onderschreven door de Greater L.A. New Car Dealer Association en wordt geëxploiteerd door ANSA Productions. Voor bijkomende informatie en het laatste shownieuws, volg LA Auto Show op Twitter [http://twitter.com/LAAutoShow], Facebook [http://facebook.com/LAAutoShow] of Instagram [https://www.instagram.com/laautoshow/] en meld u aan voor alerts op http://www.laautoshow.com/ [http://www.laautoshow.com/]. Voor meer informatie over AutoMobility LA kunt u terecht op https://www.automobilityla.com/ [https://www.automobilityla.com/]. Volg AutoMobility LA op Twitter [https://twitter.com/automobilityla?lang=en], Facebook [https://www.facebook.com/automobilityla/] of Instagram [https://www.instagram.com/automobilityla/]. Luister naar de panels, interviews en thematoespraken op de nieuwe podcast van AutoMobility LA: https://automobilityla.com/podcast/ [https://automobilityla.com/podcast/].



Contacten met de Media: Sanaz Marbley/Devon Zahm JMPR Public Relations, Inc. (818) 992-4353 smarbley@jmpr.com [mailto:smarbley@jmpr.com] dzahm@jmpr.com [mailto:dzahm@jmpr.com]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg]



Web site: http://www.laautoshow.com/