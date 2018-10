The Sphere beloond met prijs voor beste cloud-innovatie bij Global Carrier Awards 2018 van Capacity

Global Telecom Ecosystem aangedreven door blockchain, machineleren en gedistribueerde cloudinfrastructuur wint kort na introductie prestigieuze brancheprijs



DUBLIN, 26 oktober 2018 /PRNewswire/ -- The Sphere [https://thesphere.io/], een door blockchain aangedreven wereldwijd ecosysteem voor de telecombranche is op woensdag 24 oktober, slechts een paar maanden na de introductie in mei, bekroond als beste cloud-innovatie bij de Global Carrier Awards 2018 van Capacity. The Sphere voorziet in een dringend nodige oplossing (de beste in zijn soort) voor de uitdagingen die de laatste jaren voor problemen hebben gezorgd voor telecomoperators, telefoonmaatschappijen en wederverkopers, waaronder kleiner wordende marges, de toename van fraude en uitdagingen op het gebied van de kwaliteit van de service.



Het toonzettende, wereldwijd gedistribueerde en uitstekend presterende cloud-netwerk van het platform, waarin zelf-ontwikkelde schakel- en routing-engines zijn geïntegreerd, zorgt voor harmonieuze operaties tussen regio's wereldwijd en onafhankelijkheid binnen regio's. Met de gepatenteerde, door blockchain aangedreven technologie maakt The Sphere ketenhandel, routing en financiële transacties tussen meerdere partijen in realtime mogelijk, waarbij commerciële hindernissen, financiële dreigingen en operationele uitdagingen worden geëlimineerd.



The Sphere kreeg ook een eervolle vermelding in vier andere categorieën: Beste innovatie in netwerktechnologie, Beste innovatie in spraakservice - Opkomende markten, Beste Europese project en Beste innovatie voor de bestrijding van fraude. De prijsuitreiking (de grootste ceremonie van wereldwijde leveranciers van grootschalige telecomoplossingen) vond plaats tijdens de conferentie Capacity Europe 2018 in Londen.



"Innovatie en samenwerking vormen de kern van de missie en visie van The Sphere. We voelen ons vereerd dat branche-experts ons toonaangevende platform hebben beloond met deze prijs voor de beste cloud-innovatie en dat we de kans hebben gehad om de vooruitgang van de branche voor grootschalige telecomoplossingen te vieren samen met onze collega's van andere bedrijven en partners", aldus John Tolton, Chief Commercial Officer van The Sphere. "We zien ernaar uit om een nieuw tijdperk in te luiden voor de marktplaats, samen met andere vooruit denkende organisaties die een prijs hebben gewonnen en die eervolle vermeldingen hebben gekregen voor de Global Carrier Awards. Iedereen gefeliciteerd!"



Door The Sphere geleverde services zijn, onder meer, een door blockchain aangedreven live uitwisseling die ongeëvenaarde mogelijkheden biedt voor zakelijke ontwikkeling en handel, live fraudebestrijding, live QoS-routing en realtime financiële transacties. Als u wilt zien hoe een oproep zich voortbeweegt in de beveiligde en beschermende context van The Sphere, klikt u hier [https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=XNVfhARc8Hw].



Over The Sphere The Sphere is een wereldwijd ecosysteem voor telecommunicatie met als kern een uitwisselingsplatform, waarmee handel, routing en financiële transacties in realtime tussen meerdere partijen mogelijk worden gemaakt. Na twee jaar aan strategische ontwikkeling, gesteund door een kapitaalinvestering van bijna $10 miljoen, neemt The Sphere commerciële hindernissen, financiële dreigingen en operationele uitdagingen weg op de telecommarkt van vandaag en morgen. Het ecosysteem wordt aangedreven door gepatenteerde blockchain-technologie, zelf-ontwikkelde geavanceerde algoritmen en een toonzettend wereldwijd gedistribueerd cloud-netwerk. Voor meer informatie bezoekt u www.TheSphere.IO [http://www.thesphere.io/].



