OSB: Schoonmakers dreigen zorgbonus mis te lopen

Ondanks dat alle schoonmakers van schoonmaakbedrijven, die de afgelopen coronaperiode in zorginstellingen aan het werk waren, in aanmerking voor de zorgbonus, zijn er toch schoonmakers die deze bonus dreigen mis te lopen. ‘Wij krijgen signalen binnen dat er zorgaanbieders zijn die aanvragen van schoonmakers hebben geweigerd in hun aanvraag’, aldus Piet Adema, voorzitter van OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten): ‘Veelal met daarbij de motivatie dat zij willen voorkomen dat hun eigen personeel daardoor mogelijk de bonus kan mislopen. Daarmee ontstaat een zeer vervelende situatie voor de betrokken schoonmakers. Zij missen de significante bonus en voelen zich ondergewaardeerd.’ De zorgbonus van 1000 euro netto is bedoeld als waarderingen voor het zorgpersoneel voor hun inzet tijdens de coronacrisis.



OSB roept in een brief, samen met vakbonden CNV en FNV, zorgminister De Jonge op om snel tot een oplossing te komen, zodat zorgschoonmakers hun welverdiende bonus krijgen. Een oplossing zou bijvoorbeeld kunnen zijn om schoonmaakbedrijven zelf alsnog de gelegenheid te geven om de desbetreffende schoonmakers aan te melden voor de zorgbonus. Een andere oplossing is wellicht om het loket nog een korte periode extra open te stellen om zorgaanbieders de gelegenheid te geven om de aanvraag in overleg met het betrokken schoonmaakbedrijf te corrigeren of aan te vullen.



Frontlinie



Adema zegt over de bonus: ‘Wij rekenen erop dat álle schoonmakers, die hebben bijgedragen aan de strijd tegen corona en dat nog steeds dagelijks doen, deze zorgbonus en dus waardering gaan krijgen. Ook diegenen die het nu dreigen mis te lopen. Het ministerie kan en mag dit niet laten gebeuren. De schoonmakers zorgen voor een schone en veilige werkomgeving voor de zorgmedewerkers. Zij staan nog steeds dagelijks in de frontlinie.’



Eerdere oproep



OSB heeft eerder opgeroepen om zorgschoonmakers in aanmerking te laten komen voor de zorgbonus. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft begin oktober aan OSB bevestigd dat deze schoonmakers inderdaad voor de zorgbonus in aanmerking komen.