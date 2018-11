3,8% banengroei in het MKB; Noord-Brabant & Groningen stijgen sterk

De werkgelegenheid in het Nederlandse MKB is in het derde kwartaal van 2018 met 3,8% toegenomen ten opzichte van het vorig jaar. Vrijwel alle sectoren en provincies laten groeicijfers zien, met name in het hoge noorden van Nederland en Noord-Brabant.



Het MKB is de banenmotor van Nederland. De Van Spaendonck MKB Banenmonitor laat al twee jaar op rij een sterke groei zien in het Nederlandse MKB. Er wordt met name een substantiële groei in de kinderopvang, de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg geconstateerd met een stijging van meer dan 9,2% ten opzichte van het voorgaande jaar.



De groei lijkt iets af te vlakken; de dynamiek is echter onveranderd hoog met 21,1% aan vervangingsvraag en 3,8% uitbreidingsvraag. In totaal wisselt een kwart van alle werknemers in het MKB van baan.



Opvallend is de sterke toename in bepaalde tijd contracten. Daar waar het percentage aan bepaalde tijd contracten in 2015 een aandeel had van 22%, is in het derde kwartaal van 2018 het aantal bepaalde tijd contracten gestegen naar ruim 34%. Dit kan een gevolg zijn van de toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt, waarbij veel mensen van baan wisselen en meer bedrijven mensen aannemen.