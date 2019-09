Saoedische voltooiing van VN-toezegging weerspiegelt de interesse van het Koninkrijk om het lijden in Jemen te verlichten: Ambassadeur Al Jabir

RIYADH, Saoedi-Arabië, 26 september 2019 /PRNewswire/ -- De ambassadeur van Saoedi-Arabië in Jemen, Mohammed bin Saeed Al Jabir, heeft de aankondiging bevestigd van de Saoedische Minister van Buitenlandse Zaken, Dr. Ibrahim bin Abdulaziz Al-Assaf, in verband met de donorconferenties betreffende het Humanitair responsplan voor Jemen (YHRP, Yemen Humanitarian Response Plan) 2019, die plaatsvinden aan de zijlijn van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA) deze week.



De aankondiging, na voltooiing van de toezegging van $500 miljoen van het Koninkrijk eerder dit jaar, is ingegeven door de inzet en de bezorgdheid van Saoedi-Arabië om alles in het werk te stellen om het lijden van het Jemenitische volk te verlichten, zei de Saoedische gezant. Dit omvatte, maar was niet beperkt tot, het verbeteren van de humanitaire situatie door de VN te ondersteunen bij het verlenen van bijstand via haar hulpverleners.



Ambassadeur Al Jabir legde uit dat de huidige betaling een aanvulling was op het gezamenlijke "Imdad"-initiatief van Saoedi-Arabië en de Emiraten om de voedselzekerheid en voedingssituatie in Jemen te versterken met $500 miljoen voor de VN, zoals aangekondigd begin 2019, evenals de $70 miljoen die gezamenlijk door het Koninkrijk Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten is verschaft om de salarissen van leraren in Jemen te betalen in samenwerking met UNICEF.



Al deze Saoedische hulp, merkte Al Jabir op, vormt een voortzetting van de voortdurende inspanningen van het Koninkrijk om het Jemenitische volk te ondersteunen en de levensstandaard te verbeteren door middel van de projecten en initiatieven van het Saoedisch programma voor de ontwikkeling en wederopbouw van Jemen (SDRPY, Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen). De SDRPY-projecten verbeteren essentiële diensten en economische kansen in Jemen in tal van sectoren, met inbegrip van onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en visserij, elektriciteit, water, vervoer en de bouw van woningen en overheidsgebouwen.



De ambassadeur voegde hieraan toe dat het Koninkrijk sinds begin 2018 $2,2 miljard aan de Centrale Bank van Jemen (CBY, Central Bank of Yemen) had verstrekt om de wisselkoers van de Jemenitische rial te versterken. Deze financiële bijstand aan de CBY heeft betrekking op kredietbrieven voor Jemenitische handelaren, die de invoer van zes basisvoedingsmiddelen schragen en tot nu toe meer dan $1,3 miljard bedragen.



