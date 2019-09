Mode en coole 5G-technologie: ZTE Axon 10 Pro 5G erg mooi gepresenteerd tijdens Vienna Fashion Week 2019

WENEN, Oostenrijk, 26 september 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een grote, internationale provider van telecommunicatie en oplossingen voor consumententechnologie voor mobiel internet, heeft in Oostenrijk tijdens de Vienna Fashion Week 2019 de ZTE Axon 10 Pro 5G gepresenteerd, de eerste smartphone die klaar is voor 5G. Het evenement werd voor de elfde keer gehouden vlak voor het Weense MuseumsQuartier naast internationale merken en circa 70 designercollecties op de catwalk. Begin juli werd de ZTE Axon 10 Pro-serie geïntroduceerd in Oostenrijk in samenwerking met drie grote providers, belangrijke retailers en e-commercedealers in dat land. Alle deelnemers, waaronder designers, creatieve makers, bloggers en modeliefhebbers zullen moeiteloos chique voor de dag komen met de ZTE Axon 10 Pro 5G om belangrijke momenten op dit internationale podium voor mode, trends en lifestyle vast te leggen met de triple-camera met AI. Dit kan tevens een ideaal moment zijn voor bezoekers en gasten om de bijzondere mogelijkheden van ZTE Axon 10 Pro 5G te ervaren. Bovendien is er gelegenheid om de ZTE-stand te bezoeken en meer 5G-technologieën te ontdekken omdat ZTE is enige mobiele telefoonpartner is van de MQ Vienna Fashion Week.



Elegant en innovatief



"'Effortless chic & forever girl power' vormt de kern van het merk van Emma Sweet. De bescheiden designelementen creëren niet alleen unieke elegantie, maar integreren moeiteloos in alledaagse situaties. Deze expressieve designcompositie is ook zichtbaar in de ZTE Axon Pro 5G", zegt modeontwerpster Emma Sweet. Speciale gasten op de voorste rij, zoals voormalig architect en influencer Ana Barros, hebben de mooiste momenten vastgelegd met de ZTE Axon 10 Pro 5G. "De ZTE Axon 10 Pro 5G was een uitstekende keuze omdat hij indrukwekkende resultaten aflevert dankzij de triple-camera met AI. Ik was met name onder de indruk van de kwaliteit van de optische zoomfunctie. Met de lens met lange scherpstelling kon ik ieder detail moeiteloos fotograferen en fantastische foto's van de show maken", zegt Ana Barros lovend. "De ZTE Axon 10 Pro 5G heeft me vooral overtuigd met zijn uiterlijk. Door de behuizing van spiegelglas en het glanzende glazen oppervlak, ziet hij er erg elegant uit. Bovendien ligt hij makkelijk in de hand door het veelzijdige scherm met afgeronde rand en de slanke vorm. Ik kijk echt uit naar het nieuwe 5G-tijdperk en begin te ervaren wat deze fantastische 5G-apparaten zoals de ZTE Axon 10 Pro 5G kunnen." Alle bezoekers kregen de gelegenheid om hun eigen mening te vormen over deze hoogwaardige 5G-smartphone en om hem te testen.



De ZTE Axon 10 Pro 5G heeft een 6,47-inch AMOLED-scherm. Dit zijn duidelijk superieure schermen in vergelijking met conventionele schermen wat betreft contrast, zwartniveau en kijkhoek. De smartphone is voorzien van een druppelvormige inkeping, een vingerafdruksensor op het display en een krachtige triple-camera met AI. De drie camera's hebben verschillende brandpuntsafstanden. Naast de 48 MP hoofdcamera met een diafragma van f/1.7 en een 6P lens, heeft de 5G-smartphone tevens een ultragroothoeklens van 125 graden met een 20 MP sensor en 8 MP telefotocamera met een diafragma van f/2.4 wat overeenkomt met 3x optische zoom.



Inzet voor 5G-netwerkupgrade op de lokale markt



ZTE heeft een reputatie opgebouwd als pionier op het gebied van 5G op zowel de wereldwijde als de lokale markt. In juni hebben ZTE en de operator Hutchison Drei Austria de handen ineengeslagen om het eerste actieve 5G-netwerk van Oostenrijk te ontwikkelen en implementeren. Dit netwerk is beschikbaar voor geselecteerde zakelijke klanten in Linz, waar ZTE en Hutchison Drei Austria de allereerste constante 5G-dekking in een Oostenrijkse stad hebben gerealiseerd. In augustus hebben Hutchison Drei Austria en ZTE een van de beste draadloze netwerken in de DACH-regio opgezet. ZTE werkt al sinds 2010 samen met Hutchison Drei Austria en zal Hutchison Drei Austria blijven ondersteunen in de verbetering van diens 4G-netwerkprestaties en de soepele upgrade van het netwerk naar 5G. De ultramoderne 5G-smartphone ZTE Axon 10 Pro 5G speelt bovendien een belangrijke rol in het aantonen van ZTE's krachtige 5G end-to-end-capaciteiten op de lokale markt. ZTE is actief binnen het 5G-ecosysteem en werkt samen met toonaangevende partners om de 5G-terminal sneller op de markt te brengen. Op dit moment heeft ZTE 5G-terminalsamenwerkingen met meer dan 20 providers wereldwijd.



Neem voor meer informatie contact op met:



Margrete Ma Telefoon: +86-755-26775189, +86-13641437743 E-mail: ma.gaili@zte.com.cn [mailto:ma.gaili@zte.com.cn]