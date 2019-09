Automatisch AVG-conform: nieuwe generator van Jimdo & Trusted Shops past privacyverklaring zelf aan

Hamburg, DUITSLAND, 26 september 2019 /PRNewswire/ -- Dankzij een samenwerking met Trusted Shops biedt Jimdo klanten als enige websitebouwer wereldwijd bescherming tegen AVG-boetes en waarschuwingen. Gebruikers kunnen hun impressum en privacyverklaring genereren, Trusted Shops garandeert dat die teksten altijd AVG-conform zijn. Voor EUR 5 per maand kunnen ondernemers zo juridische risico's uitbesteden om zich volledig op hun bedrijf te richten.



"Uit gesprekken met onze klanten weten we hoeveel moeite het kost om juridische teksten te schrijven en steeds bij te werken. Dat kost tijd die ondernemers beter in hun bedrijf kunnen investeren", zegt Matthias Henze, CEO van Jimdo. "Die zorgen kunnen we onze klanten nu uit handen nemen. Om te zorgen dat klanten altijd tegen boetes en waarschuwingen beschermd zijn, worden de teksten op hun websites altijd automatisch bijgewerkt." Zo werkt het: de gebruiker vult zijn persoonlijke gegevens in op een lijst met vragen. Met die gegevens worden alle teksten toegespitst op de eigenaar, het bedrijf en het land.





"De eerste boetes als gevolg van de

AVG zijn al uitgedeeld. Met de

verdere ontwikkeling van regels voor

online privacy moeten ondernemers

zich steeds weer in juridische

details verdiepen. Daarom is het

belangrijk om juridische teksten

niet alleen goed op te stellen, maar

ook op tijd bij te werken. Met deze

samenwerking krijgt de eigenaar

vanzelf een melding als er voor de

wet verandering nodig is. In de

meeste gevallen hoeft die alleen

simpele feiten over het bedrijf te

controleren."



Dr. Carsten Fröhlich, afdelingshoofd

bij partner Trusted Shops GmbH



---





In de toekomst worden ook verdere juridische teksten als algemene voorwaarden en een herroepingsbeleid in de generator opgenomen en wordt de dienst voor webshops uitgerold. Jimdo wil gebruikers verdere diensten voor websites aanbieden en klanten zo ondersteunen bij hun ondernemerschap. Hier vindt u dit persbericht als download in Word- en pdf-formaat. U kunt hier ook beeldmateriaal in hoge resolutie downloaden. [https://www.jimdo.com/press/automatisch-avg-conform/]



Over Jimdo



Jimdo is een internationaal software bedrijf en is wereldwijd een van de belangrijkste aanbieders van online diensten voor kleine ondernemers. Het bedrijf biedt ondernemers en ZZP'ers de mogelijkheid om ook zonder programmeerkennis een eigen website of webshop te bouwen. In 2018 presenteerde Jimdo zijn nieuwste websitebouwer. Jimdo maakt het gebruikers mogelijk met kunstmatige intelligentie en gegevens van social media in een paar minuten een professionele en gepersonaliseerde website te maken.



Met Jimdo zijn inmiddels wereldwijd al meer dan 25 miljoen websites gemaakt.



Matthias Henze, Fridtjof Detzner en Christian Springub richtten Jimdo in 2007 op. Vanaf het begin was het hun ambitie om ondernemers en ZZP'ers te helpen met online succes en groei. Het bedrijf heeft meer dan 200 werknemers in dienst in Hamburg, München en Tokio en is voornamelijk actief in Nederland, Duitsland en Japan. Voor interviews en vragen kunt u contact opnemen met press@jimdo.com [mailto:press@jimdo.com] Perscontact Elena Clever Tel.:0049 40 22 868 7314