Internationale erkenning voor Saoedische ontwikkelingsinspanningen in Jemen, tijdens de SDRPY-tentoonstelling in New York

NEW YORK, 26 september 2019 /PRNewswire/ -- Deze week houdt het Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY - Saoedisch programma voor de ontwikkeling en wederopbouw van Jemen) een speciale tentoonstelling in samenhang met de 74e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA) in New York, om het Saoedische programma en de ontwikkelingsinspanningen in Jemen te introduceren.



De Saoedische Minister van Buitenlandse Zaken, Dr. Ibrahim Al-Assaf bracht een bezoek aan de SDRPY-tentoonstellingsruimte op het hoofdkantoor van de VN, waar hij vergezeld werd van de Minister van Buitenlandse Zaken voor Bahrein, Sheikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa. Beide hoogwaardigheidsbekleders luisterden naar een korte uitleg door SDRPY Communications Director Abdullah bin Kadasa over de ontwikkelingsprojecten in Jemen.



De Saoedische Minister van Buitenlandse Zaken, Adel al-Jubeir, Supervisor General van het King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre, Dr. Abdullah Al-Rabeeah, de Saoedische permanente vertegenwoordiger bij de VN, Abdullah Al-Mouallimi, de Minister van Buitenlandse Zaken voor Koeweit, Sheikh Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah, en de Minister van Buitenlandse Zaken van Nigeria, Geoffrey Onyeama brachten tevens een bezoek om te luisteren naar een presentatie over de ontwikkelingsprojecten van SDRPY en de initiatieven van het Koninkrijk in Jemen.



Tijdens zijn bezoek aan SDRPY's paviljoen, en na geluisterd te hebben naar een beschrijving van de huidige en toekomstige projecten van het programma, prees de Minister van Buitenlandse Zaken van Jemen, Mohammed Al-Hadhrami, de ontwikkelingsinspanningen van het Koninkrijk ter ondersteuning van het broederlijke volk van Jemen in de verschillende Jemenitische provincies alsmede hun impact op de Jemenitische gemeenschappen en de samenleving als geheel.



De tentoonstelling omvat virtual reality (VR)-technologie over de programmaprojecten in Jemenitische provincies, alsmede video's over verschillende SDRPY-activiteiten, en een fotogalerij van Jemenieten van alle leeftijdsgroepen die baat hebben bij de ontwikkelingsprojecten van het programma. Deze projecten hebben een zichtbaar, positief effect op de levens van Jemenitische burgers, zowel direct als indirect, door zowel de Jemenitische economie te helpen versterken en de werkgelegenheid onder de Jemenitische beroepsbevolking te helpen verbeteren.



