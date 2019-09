CyberPeace Institute biedt ondersteuning aan slachtoffers die hebben geleden onder escalerende conflicten in cyberspace

Het CyberPeace Institute, opgezet in reactie op de toenemende gevolgen van grote cyberaanvallen, zal kwetsbare gemeenschappen bijstaan, transparantie vergroten en wereldwijde discussie stimuleren over acceptabel gedrag in cyberspace.



GENEVE, 26 September 2019 /PRNewswire/ -- De oprichting van de onafhankelijke NGO, het CyberPeace Institute, markeert een mijlpaal op het gebied van conflictpreventie en het garanderen van vrede en stabiliteit in cyberspace. Het instituut houdt zich bezig met de toenemende gevolgen van grote cyberaanvallen.



Om zijn doel te bereiken, zal het CyberPeace Institute zich op drie gebieden richten:





1. Ondersteuning: Het coördineren van herstelacties voor de meest

kwetsbare slachtoffers van cyberaanvallen en kwetsbare gemeenschappen en

organisaties helpen om weerbaarder te worden tegen zulke aanvallen.

2. Verantwoording: Faciliteren van collectieve analyse, studies en onderzoek

naar cyberaanvallen, inclusief het evalueren van de veroorzaakte schade.

Daarnaast zal het Instituut ook meer transparantie omtrent het probleem

bieden, zodat iedereen beter geïnformeerd is en daardoor effectiever

actie kan ondernemen.

3. Vooruitgang: Stimuleren van positief en verantwoordelijk gedrag in

cyberspace door de naleving van de internationale wetgeving te

bevorderen.

De schade die cyberaanvallen veroorzaken onder burgers en openbare infrastructuur neemt toe. Zo hebben de schadelijkste aanvallen bedrijven kapot gemaakt, economieën stilgelegd en ziekenhuizen laten sluiten. Onlangs hebben cyberaanvallen overheidsdiensten offline gehaald en elektriciteitsnetten en infrastructuur voor verkiezingen bedreigd.



Stéphane Duguin, die momenteel leidinggevende is van de EU Internet Referral Unit bij Europol en een belangrijke rol heeft gespeeld in het opzetten van Europols European Cybercrime Centre (EC3), zal leiding geven aan het CyberPeace Institute als CEO. Marietje Schaake, voormalig lid van het Europees Parlement, wordt voorzitter van het CyberPeace Institute en voorzitter van zijn adviesraad. Daarnaast heeft zij zich onlangs aangesloten bij het Stanford Cyber Policy Center en Stanford´s Institute for Human-Centered Artificial Intelligence.



"De wereldwijde storingen veroorzaakt door cyberaanvallen zijn de symptomen van een verraderlijke dreiging gericht op burgers in tijden van vrede", zegt Duguin. "We hebben concrete oplossingen nodig om kwetsbare gemeenschappen weerbaarder te maken, om licht te werpen op de kwaadaardige activiteiten van aanvallers en om informatie te bieden over verantwoordelijk gedrag in cyberspace. Ik kijk ernaar uit om het CyberPeace Institute te leiden in het behalen van deze doelen en om academici, civil society, overheden en industrie te betrekken bij het collectief streven naar vrede in cyberspace."



"Burgers lopen steeds vaker het risico om slachtoffer te worden van cyberaanvallen tussen landen of andere actoren. Het is tijd voor de-escalatie; we moeten ons richten op vrede binnen de cyberspace. Ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan deze urgente, internationale agenda als voorzitter van het CyberPeace Institute", zegt Schaake.



Een 8-koppig bestuur en 14-koppige adviesraad, gevormd door toonaangevende wereldwijde experts op het gebied van cyberveiligheid, internationaal recht, mensenrechten en internationale zaken, zullen het instituut bijstaan bij het behalen van zijn doelen.



Het CyberPeace Institute zal de komende maanden experts en belanghebbende aantrekken en ontmoeten, om zijn missie uit te voeren. Het is het doel om een wereldwijd partnerschap te creëren tussen de publieke en private sector, civil society en de academische wereld.



De oorspronkelijke sponsoren van het instituut zijn Mastercard, Microsoft en de Hewlett Foundation, met extra ondersteuning van andere grote ondernemingen en liefdadigheidsinstellingen.



Ga voor meer informatie over het instituut naar www.cyberpeaceinstitute.org [http://www.cyberpeaceinstitute.org/]



-- Alejandro Becerra Gonzalez, Global Information Security Director,

Telefonica

-- Khoo Boon Hui, oud-voorzitter, Interpol

-- Merle Maigre, vice-voorzitter Governmental Relations bij CybExer

Technologies

-- Alexander Niejelow, senior vice-voorzitter, Cybersecurity Coordination &

Advocacy, Mastercard

-- Anne-Marie Slaughter, CEO van New America

-- Brad Smith, voorzitter, Microsoft

-- Eli Sugarman, programma-manager, Cyber Initiative, Hewlett Foundation

-- Martin Vetterli, voorzitter, École Polytechnique Fédérale de

Lausanne, EPFL

De volgende personen zijn leden van de adviesraad van het CyberPeace Institute:





-- Sunil Abraham, uitvoerend bestuurder, Centre for Internet and Society

-- Cheryl, Carolus, medeoprichter van Peotona Capital

-- Ron Deibert, directeur, The Citizen Lab

-- Niva Elkin-Koren, oprichter-directeur, Haifa Center for Law and

Technology; co-directeur, Center for Cyber, Law and Policy

-- Jen Ellis, vice-voorzitter Community and Public Affairs, Rapid7

-- Vasu Gounden, uitvoerend directeur voor het African Centre for the

Constructive Resolution of Disputes

-- Fergus Hanson, directeur International Cyber Policy Centre, Australian

Strategic Policy Institute

-- Chung Min Lee, voorzitter van de Advisory Council van het International

Institute for Strategic Studies

-- Joseph S. Nye Jr., onderscheiden universiteitshoogleraar, Emeritus en

oud-decaan aan Harvard's Kennedy School of Government

-- Luisa Parraguez, hoogleraar Global Affairs and International Security,

Tecnológico de Monterrey

-- Jamie Shea, hoogleraar in strategie en veiligheid aan de University of

Exeter

-- Michael Schmitt, Professor Internationaal Recht, Universiteit van Exeter

-- Danny Sriskandarajah, algemeen directeur, OXFAM GB

-- Luis Videgaray Caso, Senior Lecturer aan MIT en voormalig Minister van

Buitenlandse zaken van Mexico

