Investeringen in rollers openen nieuwe markten voor Pronexos

ALMELO, Nederland, 26 september 2019 /PRNewswire/ -- Na een uitgebreid programma van investeringen in nieuwe technologie en machines èn verbeteringen in processen en lay-out te hebben afgesloten, is de toonaangevende fabrikant van koolstofvezel rollers Pronexos nu in staat om aanzienlijk verhoogde capaciteit en competentie voor de productie van grote koolstofvezel rollers aan te bieden.



CFRP-rollers met een lengte van tot wel 6 meter

"Wij leveren al CFRP-rollers met een lengte van tot wel 6 meter aan klanten", legt Philipp Kroschner, Pronexos Sales Engineer, uit. "Er zijn tal van toepassingen voor rollers van deze afmetingen. Ze worden vaak ingezet in toepassingen voor folie en de textielindustrie. Wereldwijd zijn maar erg weinig fabrikanten in staat om CFRP-rollers van deze afmetingen te fabriceren."



Deze aanzienlijke investeringen plaatsen Pronexos nu onder Europa's meest competente, rendabele en efficiënte fabrikanten van CFRP-rollers. De investeringen omvatten:





-- Een nieuw ontworpen productielijn om efficiëntie en capaciteit voor

rollers van een langere lengte en met een grotere diameter te verbeteren

-- Een nieuwe coating machine, die in staat is om een groot aantal

composiet coatings aan te brengen op rollers van elke willekeurige

lengte

-- Twee nieuwe ovens, die in staat zijn om CFRP-rollers met een lange

lengte uit te harden

-- Een draaibank voor inzet- en eindstukken voor lange rollers en rollers

met een grote diameter

-- Uiterst nauwkeurige meet- en balanceerinrichtingen, die significant

accuratere meting bieden, bijvoorbeeld voor rollers met een

lengtetolerantie van nog geen 0,01 mm, en nauwkeurige uitbalancering

voor alle rollers

-- Aanzienlijk geoptimaliseerde lay-outs voor de wikkellijnen en

assemblagestations om een snellere doorvoer van rollers te garanderen

Het investeringsprogramma werd dit jaar in Q1 opgestart en tegen eind juli volledig afgesloten. Pronexos levert nu al langere rollers, inclusief een grote order voor koolstofvezel rollers met een lengte van 5,5 m voor een toepassing in gietfolie lijnen.



Rollers voor gietfolie lijnen



Een belangrijke toepassing voor langere CFRP-rollers zijn gietfolie lijnen en extrusielijnen die worden ingezet voor de verpakking van voedsel en medicijnen, en voor andere industriële toepassingen zoals LCD displayschermen. "Deze machines vereisen rollers die tussen 4 en 6 meter lang zijn" legt Philipp uit.



Rollers voor flexografisch printen



De industrie voor flexografisch printen vereist grote aantallen geleiderollen. Pronexos' capaciteiten stellen ons in staat om te fabriceren met behulp van 2-op-1 wikkelen op twee spillen, of zelfs 4-op-1 wikkelen. Hierdoor kan Pronexos grote orders sneller en kostenefficiënter afwikkelen. "Pronexos kan nu rollers van langere lengte en met een grotere diameter produceren om tegemoet te komen aan deze vraag", voegt Philipp hieraan toe. "Wij zijn in staat om orders voor rollers snel te vervullen dankzij een twee-in-één wikkelprocedé, hetgeen inhoudt dat er vier rollers tegelijkertijd kunnen worden gefabriceerd. Pronexos kan nu snellere levering van grotere volumes aanbieden."



Pronexos is een toonaangevende leverancier van kwalitatief hoogwaardige koolstofvezelproducten en specialist in productieservices. Met decennia ervaring in het produceren van complexe koolstofvezel versterkte kunststofproducten (CFRP), omvat onze expertise engineering, ontwerpen, en serieproductie.



Onze activiteiten behelzen onder meer: koolstofvezel rollers voor de papier-, film/folie- en verwerkingsindustrieën alsook specialistische productie voor de luchtvaart- en halfgeleiderindustrie.

