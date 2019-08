Supermicro breidt vSAN System-portefeuille voor hypergeconvergeerde infrastructuur uit, lanceert nieuwe hoogwaardige vSAN-oplossing

BigTwin(TM)-systeem en Ultra SuperServer® leveren tweecijferige verbeteringen van infrastructuurprestaties voor missiekritieke implementaties



SAN FRANCISCO, 26 augustus 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een wereldleider in bedrijfscomputing, opslag, netwerkoplossingen, en groene computertechnologie, heeft zijn vSAN systeem-portefeuille uitgebreid en een nieuwe hoogwaardige vSAN-oplossing -- Ultra SuperServer -- geïntroduceerd in zijn brede portefeuille van volledig geconfigureerde serversystemen die klaar zijn voor implementatie. Supermicro-oplossingen, in combinatie met de bewezen vSAN, biedt turn-key-oplossingen voor de markt voor hyper-geconvergeerde infrastructuren.



"De Supermicro Ultra vSAN hyper-geconvergeerde oplossing behaalt tweecijferige (24%) verbeteringen van infrastructuurprestaties ten opzichte van voorgaande platforms voor gevirtualiseerde netwerken," aldus Charles Liang, President, en CEO of Supermicro. "De Supermicro 2U/1U Ultra SuperServers zijn configureerbaar met ondersteuning van 20, 10, 4, or 2 hot-swappable NVMe-schrijven en maken gebruik van 2nd Gen Intel® Xeon® schaalbare processors en Intel® Optane(TM) DC SSDs. De BigTwin, een multi-node-systeem met hoge dichtheid (2U-4 node), is geoptimaliseerd voor missiekritieke applicaties en ondersteunt per node maximaal 6TB geheugen en is geconfigureerd voor een hyper-geconvergeerde infrastructuur. Beide systemen zijn ideaal voor specifieke werkprocessen en bieden operationele eenvoud, schaalbaarheid, lage totale eigendomskosten (TCO), en zijn hulpbronbesparend voor intelligente bedrijfsimplementaties."



De Ultra SuperServer en de BigTwin(TM) server turn-key-systemen, samen met Supermicro's volledige aanbod van vSAN ready nodes, versnellen de software-gedefinieerde overgang, optimaliseren de infrastructuur van datacentra, en versnellen de selectie en implementatie van hardware en software voor datacentra.



Supermicro 2U/1U Ultra SuperServers zijn uitermate configureerbaar voor verschillende soorten implementaties. Ultra SuperServer-platforms ondersteunen een groot aantal NVMe-schrijven en genoeg PCI-E-wegen voor netwerkinterfacekaarten (NIC - Network Interface Card) die voldoende bandbreedte bieden voor externe toegang via weefsels.



De BigTwin met 2nd Gen Intel® Xeon®-schaalbare processors beschikt over een flexibele, hulpbronbesparende Supermicro I/O-netwerkmodule (SIOM) en ondersteunt All-Flash NVMe. Geconfigureerd met Intel® Optane(TM) DC SSDs en NVMe als caching voor hoogwaardige SDS, versnelt deze oplossing de opslagprestaties maximaal 3 keer. Er is een verbeterd duurzaamheid van maximaal 30 schrijfcaches per dag (DWPD - drive writes per day) om de levenscyclus van implementaties te verlengen.



Supermicro zal deze nieuwe systemen, en andere producten, tentoonstellen in Stand 965 tijdens de VMworld 2019, dan van 25 - 29 augustus, in het Moscone Center, San Francisco, CA gehouden zal worden



Ga voor meer informatie over Supermicro's volledige aanbod van Embedded Building Block Solutions, naar www.supermicro.com/Embedded [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2560821-1&h=3261821208&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2560821-1%26h%3D3737253893%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252FEmbedded%26a%3Dwww.supermicro.com%252FEmbedded&a=www.supermicro.com%2FEmbedded] of download een Embedded Solutions Brochure [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2560821-1&h=3717385004&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2560821-1%26h%3D302696055%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fmanuals%252Fbrochure%252Fbrochure_Embedded.pdf%26a%3DEmbedded%2BSolutions%2BBrochure&a=Embedded+Solutions+Brochure].



Ga voor meer informatie over de VMworld 2019 of om te registreren naar https://www.vmworld.com/en/us/index.html [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2560821-1&h=2140025096&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2560821-1%26h%3D644216961%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.vmworld.com%252Fen%252Fus%252Findex.html%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.vmworld.com%252Fen%252Fus%252Findex.html&a=https%3A%2F%2Fwww.vmworld.com%2Fen%2Fus%2Findex.html].



