Revolutionaire automatische zelf-ladende smart horloge: Sequent - SuperCharger2

Introducerend: een baanbrekend Crypto Currency belonings programma, voor een gezonde levensstijl en voor het reduceren van je CO2-voetafdruk.



ZUG, Switzerland, 26 augustus 2019 /PRNewswire/ -- Dit prijs-winnende enige echte horloge met een Automatisch zelf-ladende batterij, dat energie autonomie biedt. Omdat hoe meer je beweegt, how meer je 100% schone kinetische energie omzet in elektrische energie. Hierdoor voorzie je de precieze ingebouwde sensoren, die jouw activiteiten registreren, van energie. Als wereld primeur, creëert het horloge, in combinatie met de Sequent BioFeedback app "SQ coins". Dit is een crypto currency dat financiële voordelen ontsluit voor extra gezondheids diensten en producten.



De SuperCharger2 reduceert ook je CO2-voetafdruk doordat er miljoenen batterijen bespaard worden en ook omdat de horloge bandjes van gerecycleerd Ocean Plastics zijn gemaakt. Het is de meest vooruitstrevende hybride smartwatch ooit gemaakt, en is komende augustus exclusief te verkrijgen via www.kickstarter.com/projects/sequent-world/automatic-self-charging-smartwatch-supercharger2 [http://www.kickstarter.com/projects/sequent-world/automatic-self-charging-smartwatch-supercharger2] Prijzen beginnen van 179 USD.



1. Wereld Record Energie autonomie 2. Wereld primeur: alle activiteiten van de gebruiker worden geconverteerd naar crypto currencey 3. Bekroonde Zwitserse technologie 4. Reduceert de gebruikers CO2-voetafdruk



Citaat: Internationaal jury van de Red Dot Design Award "De SuperCharger, een smart watch uitgerust met een hybride oplaad systeem, is een spannend en innovatief idee waarvan de duurzaamheid overtuigend is



Citaat: Adrian Buchmann, mede-oprichter en bekroond ontwerper "Sommigen zeggen dat we de Tesla zijn van smart watches, voor ons gaat het gewoon om mensen te inspireren een gezonder leven te leiden, bewuster om te gaan met de natuur en om onze individuele CO2-voetdruk te reduceren. En dit alles wordt dan beloond met onze eigen crypto "SQ coins". Alles inbegrepen is het een goede ervaring



About Sequent: Sequent is een smart technologie start-up dat de modernste oplossingen biedt voor de consumenten gezondheidszorg. In 2017 heeft het bedrijf over 1.2 Mio USD ingezameld in de voorverkoop Hierdoor werd Sequent de meest succesvolle Zwitserse kickstarter campagne die vervolgens duizenden smart horloges leverde naar 135 landen. Met deze tweede generatie van smart horloges introduceert Sequent het unieke crypto currency belonings systeem. Hierdoor wordt een gezondere levensstijl en een gereduceerde CO2-voetdruk gepromoveerd.



