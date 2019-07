Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. kondigt prijsbepaling aan voor openbare emissie met notering op de NYSE

MEXICO-STAD, 26 juli 2019 /PRNewswire/ -- Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (het "Bedrijf"), een onafhankelijk Latijns-Amerikaans olie- en gasbedrijf, heeft vandaag de prijsbepaling aangekondigd voor de onderschreven openbare emissie van de Serie A-aandelen van het Bedrijf (de "Serie A-aandelen") als onderdeel van de wereldwijde primaire uitgifte van 10.000.000 Serie A-aandelen. De wereldwijde uitgifte bestond uit een internationale aanbieding in de Verenigde Staten en andere landen buiten Mexico en een gelijktijdige openbare aanbieding in Mexico. De Serie A-aandelen die in de wereldwijde uitgifte worden verkocht, kunnen worden vertegenwoordigd door American Depositary Shares ("ADS's"), die elk één Serie A-aandeel vertegenwoordigen.



De prijs bepaald voor de wereldwijde uitgifte is US$9,25 per Serie A-aandeel en ADS.



De ADS's zullen naar verwachting worden verhandeld op de New York Stock Exchange vanaf 26 juli 2019, onder het tickersymbool "VIST". De Serie A-aandelen van het Bedrijf zijn genoteerd op de Mexicaanse beurs onder het tickersymbool "VISTA". De wereldwijde uitgifte zal naar verwachting worden vereffend op 30 juli 2019, met inachtneming van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Het Bedrijf is voornemens de netto-opbrengst van de wereldwijde uitgifte te gebruiken om kapitaaluitgaven met betrekking tot zijn ontwikkelingsplan te financieren.



Het Bedrijf heeft de inschrijvers de mogelijkheid verleend om tot 1.500.000 extra Serie A-aandelen te kopen, die kunnen worden vertegenwoordigd door ADS's, om eventuele overtoewijzingen te dekken.



De wereldwijde uitgifte werd gedaan op basis van een registratieverklaring op formulier F-1 ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de "SEC") die vandaag van kracht werd en een onder Mexicaanse wetgeving opgestelde prospectus, dat werd goedgekeurd door de Mexicaanse nationale bank- en effectencommissie (Comisión Nacional Bancaria y de Valores of "CNBV").



Citigroup Global Markets Inc. en Credit Suisse Securities (USA) LLC treden op als gezamenlijke bookrunners en gezamenlijke wereldwijde coördinatoren en Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC en Santander Investment Securities Inc. treden op als gezamenlijke bookrunners in de internationale aanbieding. Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex, Casa de Bolsa Credit Suisse (Mexico), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico), Morgan Stanley Mexico, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. en Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander Mexico traden op als inschrijvers op de emissie voor de Mexicaanse openbare aanbieding.



Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of het verzoek om een aanbod tot aankoop, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in een staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn vóór registratie of kwalificatie onder het effectenrecht van een dergelijke staat of jurisdictie. Kopieën van de registratieverklaring zijn toegankelijk via de website van SEC op www.sec.gov. Voordat u investeert, moet u (i) het voorlopige prospectus lezen in de registratieverklaring en andere documenten die wij bij de SEC hebben ingediend, en (ii) het prospectus dat is opgesteld overeenkomstig de Mexicaanse wetgeving en andere documenten die zijn ingediend bij en goedgekeurd door de CNBV, voor meer volledige informatie over het Bedrijf en de wereldwijde uitgifte. Kopieën van het voorlopige prospectus met betrekking tot de wereldwijde uitgifte kunnen worden verkregen door contact op te nemen met Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, gratis telefoonnummer: (800) 831-9146, of Credit Suisse Securities (USA) LLC, t.a.v.: Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010.



De openbare uitgifte in Mexico is goedgekeurd door de CNBV.



Over Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.: Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. is een onafhankelijk Latijns-Amerikaans olie- en gasbedrijf dat sinds 4 april 2018 actief is. Het Bedrijf bezit hoogwaardige, conventionele producerende activa met lage operationele kosten en een hoge marge in Argentinië en Mexico en het grootste deel van zijn productie en inkomsten komen uit Argentinië. Daarnaast bevinden de meeste lopende boor- en workoveractiviteiten, de geschatte bewezen reserves en de activa van het Bedrijf zich in Argentinië, met inbegrip van zijn momenteel producerende bronnen in het Vaca Muerta-veld. Onder leiding van een ervaren managementteam probeert het Bedrijf voor sterke rendementen te zorgen voor zijn aandeelhouders door gebruik te maken van zijn sterke cashflow-producerende conventionele activa en de ontwikkeling van zijn belangrijkste schaliegasbronnen in zijn ongeveer 54.200 netto hectare in het Vaca Muerta-schaliegasveld in Argentinië, evenals door zijn olieterugwinningsfactor uit de conventionele activa die het in Argentinië exploiteert te verhogen. Volgens het Argentijnse ministerie van Energie was het bedrijf per 31 maart 2019 de zesde grootste olieproducent in Argentinië.



Toekomstgerichte verklaringen Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Amerikaanse wetgeving, waaronder verklaringen met betrekking tot de verwachte notering op de NYSE en de sluitingsdatum van de wereldwijde uitgifte. Deze toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen de verwachtingen of overtuigingen van het Bedrijf met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, en het is mogelijk dat de in dit persbericht beschreven resultaten niet worden behaald. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden en andere factoren, waarvan vele buiten de controle van het Bedrijf vallen, waardoor de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen besproken resultaten.



Toekomstgerichte verklaringen zijn enkel gebaseerd op de omstandigheden van de dag waarop zij worden gemaakt, en, behalve zoals vereist door de wet, neemt het Bedrijf geen verplichting op zich om de toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Er ontstaan van tijd tot tijd nieuwe factoren en het is niet mogelijk voor het Bedrijf om al deze factoren te voorspellen. Bij het overwegen van deze toekomstgerichte verklaringen dient u rekening te houden met de risicofactoren en andere waarschuwingsverklaringen in het voorlopige prospectus dat het Bedrijf heeft ingediend bij de SEC en het prospectus dat is ingediend bij de CNBV in verband met de aanbieding. De risicofactoren en andere factoren die worden vermeld in het voorlopige prospectus van het Bedrijf dat is ingediend bij de SEC en het bij de CNBV ingediende prospectus, kunnen ertoe leiden dat de feitelijke gebeurtenissen of de feitelijke resultaten van het Bedrijf wezenlijk verschillen van die in een toekomstgerichte verklaring.



CONTACT: Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V., Investor Relations, ir@vistaoilandsgas.com; Mexico: +52.55.1167.8250; Argentinië: +54.11.3754.5832