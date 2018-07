Ontsnap de drukke wereld en geniet van een ontspannen tijd in een Hangzhou B&B

HANGZHOU, China, 26 juli 2018 /PRNewswire/ -- Xinzhang Wang, een functionaris van de Hangzhou Tourism Commission [Commissie voor toerisme], zei dat Bed and Breakfasts (B&B's) zeer populair geworden zijn bij veel stedelingen omdat ze perfect tegemoet komen aan hun behoeften. Een verscheidenheid van personen, investeerders, operatoren en klanten, zijn dol zijn op B&B's. Volgens de onderzoekstatistieken van de Hangzhou Tourism Commission, zijn er momenteel meer dan 3.000 B&B's in de stad, een bloeiend en welvarend panorama van B&B-bedrijven. Als een sterrenhotel vergelijkbaar is met een luxe maaltijd, dan is een B&B een thuismaaltijd met een heerlijke, aanhoudende nasmaak. Voor een stad is de B&B-ervaring soms belangrijker dan de toeristische attracties. En voor veel toeristen betekent dat het verblijf in een B&B hen helpt om de stad nog diepgaander te kunnen ervaren en om de unieke schoonheid ervan te kunnen ontdekken.



Rondom het Westelijke Meer bevinden zich verschillende soorten B&B's. Bezoekers kunnen zich onttrekken aan het lawaai van de wereld en hun vermoeide zielen tot rust laten komen in het pure land tussen de bergen en wateren van Hangzhou.



Yunqi Fanjing. Blue Guest House



De villa is vrij opvallend met zijn mediterrane stijl, en blauwe en witte tonen. De kamers zijn netjes en helder, de houten vloeren zijn klassiek en comfortabel, en de blauwe gordijnen maken de zonnige dagen nog vrolijker. Nog indrukwekkender is de privécollectie van meubilair, afkomstig uit de Ming- en Qing-dynastieën, alsmede de authentieke 19de-eeuwse olieverfschilderijen die de bezoekers terug in de tijd brengen. Het gezang van vogels en het geluid van insecten doet denken aan het leven op het platteland, terwijl de moderne badkamerfaciliteiten eenvoudige luxe bieden. Het met bamboe omzoomde pad naar Yunqi, geselecteerd als een van de "Achttien bezienswaardige locaties van het Westelijke Meer" tijdens de Qing-dynastie, is slechts op 200 meters afstand van de villa. De bamboe-bomen, theetuin, en oude tempels zorgen voor een ontspannen sfeer waardoor bezoekers weggevoerd worden van de drukte en het lawaai.



Malting Art Hotel



Malting Art Hotel wordt omgeven door een theetuin en weelderige, groene bomen. Het is een ideale locatie voor reizigers die van een frisse natuurlijke omgeving houden en graag hun spirituele vermoeidheid willen vergeten. Het interieur, de versieringen en verschillende hotelaccessoires zijn kunstzinnig geplaatst en ontworpen. Grote kamerhoge ramen zorgen voor een geleidelijke overgang van dag naar nacht, dat in de kamer weerspiegeld wordt; het ontwerp van elke kamer is thematisch gebaseerd op het groeiseizoenen van mout; unieke kamers zijn vernoemd naar de zonne-termen. Een nieuw en interessant aspect van deze B&B is dat delen van de gangmuren gelaagd zijn met kartonnen dozen en versierd met graffiti. De schilderijen aan de muren bestaan uit werken van beroemde artiesten gecombineerd met mooi werk vervaardigd door kinderen. Elk detail van het hotel is afgestemd op het ideale concept van een B&B, waarbij de smaak van de ontwerper en een zorgvuldig ontwerp weerspiegelt wordt.



Er zijn nog vele andere wonderbaarlijke B&B's in Hangzhou die klaar staan om ontdekt te worden. Een B&B is een plek waar je dicht bij de natuur kunt staan en kunt genieten van bloeiende bloemen. Een warme en rustige sfeer vertraagt de tijd zodat reizigers de tijd hebben om van het leven te genieten en het te verkennen.



