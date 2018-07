OASIS Group breidt marktbereik binnen het VK uit

DUBLIN, July 26, 2018 /PRNewswire/ --



De OASIS Group, het snelst groeiende bedrijf voor document- en informatiebeheer (RIM, records and information management) in heel Europa, heeft de afronding bevestigd van de overname van een Box-it UK Limited franchise. In een op 13 juli afgeronde transactie heeft de onderneming Box-it North West overgenomen, een bedrijf dat gevestigd is in Chester, VK.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/650664/OASIS_Group_Logo.jpg )



Chester was voor OASIS ongetwijfeld een regio van groot belang. Deze nieuwe en uiterst gewilde locatie bevestigt dat hun inspanningen op het gebied van uitbreiding een prioriteit zijn in hun globale groeistrategie en is een essentiële aanvulling op een reeds sterke voetafdruk en aanwezigheid in het noorden en zuiden van het land.



"Onze klanten zijn onze topprioriteit en we hopen dat ze deze toevoeging zullen beschouwen als een toezegging aan hen," aldus de verklaring van Brian Connolly, Chief Executive Officer van OASIS Group. "Deze acquisitie biedt ons een geweldig goede locatie, waarmee wij verder kunnen uitbreiden met de steeds groter wordende serie diensten die we onze klanten bieden."



Deze transactie vertegenwoordigt de 36e succesvolle overname voor de OASIS Group in het kader van het aanbod van een serie RIM-diensten, van AVG-gereedheid tot complexe archiveringsoplossingen.



Over de OASIS Groep



OASIS bedient klanten sinds 1999 en is één van de grootste en meest veelzijdige professionele bedrijven voor document- en informatiebeheer in Europa. OASIS, met het hoofdkantoor in Dublin, Ierland, en vestigingen binnen de hele EU, biedt werk aan meer dan 350 medewerkers en dienstverlening aan meer dan 6000 klanten in verschillende bedrijfstakken, met inbegrip van de financiële en juridische sectoren, overheden, gezondheidszorg en het onderwijs. De OASIS Group werd onlangs voor het tweede opeenvolgende jaar beloond met opname in de '2018 Inc. 5000 Europe', de lijst met de snelst groeiende privébedrijven in Europa.



http://www.oasisgroup.com







Contactpersoon voor de pers:

Barbara Ellis

Director Investment Relations

+353-1-866-6317

bellis@oasisgroup.com