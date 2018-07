Aradei Capital selecteert Yardi voor management van winkelcentrum

AMSTERDAM, July 26, 2018 /PRNewswire/ --



Toonaangevende Marokkaanse detailhandelaar gaat gebruikmaken van een cloud-gebaseerd technologieplatform voor het verbeteren van operationele efficiëntie en groei



Aradei Capital heeft Yardi aangewezen als leverancier van cloud-gebaseerde software voor beleggings-, vermogens- en vastgoedbeheer voor het management van haar portfolio van 26 winkelcentra in heel Marokko.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/676064/Yardi_Logo.jpg )



"We hebben een aantal van Yardi's connected software solutions aangewezen omdat ze voldoen aan onze specifieke managementbehoeften en ons ondersteunen in een aantal uitdagende en voor ons portfolio unieke eisen," aldus Thami Khettam, CFO van Aradei Capital. "We kijken ernaar uit onze objectgegevens en bedrijfsvoering verder te consolideren via één enkel platform. Daarmee kunnen wij betere investeerdersdiensten leveren en onze rapportagemogelijkheden stroomlijnen."



Voor het management van haar winkelcentra gaat Aradei Capital gebruikmaken van Yardi Voyager [https://www.yardi.com/eu/products/yardi-voyager-commercial/?utm_source=press_release&utm_campaign=aradei_capital ] voor stroomlijning van de aspecten op het gebied van vastgoed- en financieel beheer. Voor het automatiseren en verbeteren van investeringsaccounting, prestatiemeting en rapporteringscycli gaat Aradei Yardi Investment Management [https://www.yardi.com/eu/products/yardi-investment-management/?utm_source=press_release&utm_campaign=aradei_capital ] toepassen.



"We zijn zeer verheugd om Aradei Capital welkom te heten als ons nieuwste cliënt in Europa, het Midden-Oosten en Afrika," aldus Neal Gemassmer, Vicepresident International van Yardi. "We kijken ernaar uit om samen te gaan werken met een van de snelstgroeiende vastgoedondernemingen in Marokko en hen te helpen hun groeidoelstellingen voor de komende jaren te realiseren."



Over Aradei Capital



Aradei Capital is een commercieel vastgoedbedrijf dat 26 activa beheert en bezit in 15 steden in Marokko. Per 30 juli 2018 heeft het meer dan 220.000 m2 bruto verhuurbaar vloeroppervlak. Het bedrijf komt voort uit een vastgoedspin-off van Label'Vie, Carrefour's exclusieve franchise in Marokko. Aradei Capital wordt gemanaged door REIM Partners. Kijk voor meer informatie op http://www.aradeicapital.com of http://www.reim-partners.com



Over Yardi



Yardi(R) ontwikkelt en ondersteunt toonaangevende software voor beleggings- en vastgoedbeheer voor vastgoedbedrijven in alle soorten en maten. Yardi, opgericht in 1984 en gevestigd in Santa Barbara, Californië, bedient klanten over de hele wereld vanuit vestigingen in Australië, Azië, het Midden-Oosten, Europa, Noord-Afrika en Noord-Amerika. Kijk voor meer informatie op yardi.com/eu [https://www.yardi.com/eu/?utm_source=press_release&utm_campaign=aradei_capital ].



CONTACT: Mediacontact: Martin Gedny, Yardi Systems Inc., +44(0)1908-308400, Martin.Gedny@Yardi.com