Voor Europese consument mag dronebezorging nu van start

Worldpay onthult Drone Pay proof of concept voor veilige en snelle bezorging over de grenzen



Onderzoekers bij Worldpay bestuderen het gebruik van drone-technologie om aan de vraag van de snelgroeiende markt van eCommerce te voldoen, zo werd vandaag aangekondigd. De betalingsprovider onthulde een ontwerp van een prototype dat de weg kan vrijmaken voor wereldwijde dronebezorging.



De Drone Pay proof of concept van Worldpay gebruikt contactloze* EMV betaalkaarttechnologie om de identiteit van de ontvanger te controleren zodat een pakket gegarandeerd op het juiste adres wordt geleverd. Deze technologie is ingebouwd in een landingsplatform voor drones dat aan de klant in de vorm van een deurmat zal worden verstrekt. Wanneer de drone landt om het pakket af te leveren, worden de kaartgegevens die in de deurmat zijn opgeslagen automatisch gelezen. Als de informatie overeenkomt met die van de juiste ontvanger wordt het pakket vrijgegeven.



Recent onderzoek door Opinium voor het betalingsbedrijf geeft aan dat Europese consumenten er klaar voor zijn dat dronebezorging werkelijkheid gaat worden nu de mening over dit concept steeds positiever wordt. Spaanse consumenten staan bovenaan de lijst met 42% van de consumenten die klaar zijn voor bezorging door drones. Zweden en Duitsland lopen niet ver achter, met respectievelijk 38% en 37% positief over de technologie. De Nederlandse consumenten lopen echter achter bij de rest van Europa, waarbij slechts 32% openstaat voor het idee van bezorging door drones.[1]



Behoefte aan het inzetten van drones voor het ophalen van ongewenste items neemt ook toe. Het blijkt dat 37% van de consumenten in Europa bereid is om de technologie te willen proberen voor het terugzenden van aankopen.[2] Dit geeft aan dat het gemak van luchtgebonden diensten opweegt tegen de zorgen rond autonome voertuigen door de lucht. En met regels voor de veiligheid van de luchtvaart in de EU in het verschiet, waarin duidelijke en consistente regelgeving zal worden vastgelegd voor het gebruik van drones in het Europese luchtruim,[3] liggen onbemande bezorgingen door de lucht goed op schema om werkelijkheid te worden.



Mark Fleming, General Manager bij EMEA, Global Enterprise eCommerce bij Worldpay vertelt: "Uit onderzoek blijkt dat consumenten steeds meer openstaan voor het idee van dronebezorging, waaruit we mogen concluderen dat er een enorme markt voor ons open ligt zodra dit werkelijkheid wordt. Online-winkelen kan voor consumenten veel gemakkelijker en verkopende partijen kunnen met deze technologie consumenten een uitstekende winkel- en afleveringservaring bieden. Drones kunnen ook het antwoord zijn op het verminderen van files en vervuiling en zullen het bezorgen van pakketten over de grenzen versnellen.



Het aantal pakketten dat vervoerd wordt neemt alleen maar toe aangezien eCommerce voor Europese consumenten het favoriete distributiekanaal wordt. Verkopende partijen moeten daarom nieuwe manieren vinden om hun capaciteiten binnen de hele toeleveringsketen te vernieuwen om aan de vraag te blijven voldoen."



U kunt hier een demo van het 'proof of concept' bekijken: https://www.worldpay.com/global/blog/2018-07/drones-deliveries-and-fighting-fraud



* EMV staat voor Europay, MasterCard en Visa en is een wereldwijde standaard voor credit- en debetkaarten die gebruik maakt van computerchips om transacties per chipkaart te autoriseren (en te beveiligen).



Over Drone Pay



Drone Pay is een nieuwe technologie die door het innovatieteam van Worldpay werd ontwikkeld. Er wordt gekeken hoe betaaltechnologie kan worden ingezet voor het veilig bezorgen van pakketten, terwijl het koopgemak biedt voor online detailhandelaren en er een extra stap in authenticatie wordt toegevoegd. Het proof of concept gebruikt contactloze EMV betaalkaarttechnologie om de identiteit van de ontvanger vast te stellen. De technologie is drone-agnostisch en wordt eenvoudig aan een drone vastgeklikt. De drone zelf hoeft niet te worden aangepast.



Over Worldpay



Worldpay, Inc. is een toonaangevende betalingsprovider met unieke mogelijkheden voor wereldwijde geïntegreerde omni-commerce, waardoor iedere betaling over de hele wereld mogelijk wordt gemaakt. Met onze schaalgrootte en een ongeëvenaarde technologie biedt Worldpay haar klanten een uitgebreid pakket van producten en diensten wereldwijd, via één leverancier.



Jaarlijks verwerkt Worldpay meer dan 40 miljard transacties via meer dan 300 betalingstypes in 146 landen en 126 valuta's. De groeistrategie van het bedrijf omvat uitbreiding naar snelgroeiende markten, verticale markten en klantsegmenten, waaronder wereldwijde e-commerce, geïntegreerde betalingen en B2B.



Worldpay, Inc. is in 2018 ontstaan door de combinatie van Vantiv, Inc., de nummer één in betalingen voor de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Vantiv, Inc. en Worldpay Group plc. Worldpay, Inc. handelt op de NYSE als "WP" en de London Stock Exchange als "WPY." Bezoek ons op http://www.worldpay.com/global



Over de gegevens



Het onderzoek is samengesteld in samenwerking met Opinium en er werden meer dan 20.102 consumenten gevraagd naar hun mening over het Internet der dingen en drones. Het onderzoek werd uitgevoerd in 10 markten - Australië, Brazilië, China, Duitsland, Nederland, Spanje, Zweden, Singapore, het VK en de VS.



1. Onderzoek onder 8000 consumenten in Duitsland, Nederland, Zweden en Spanje, door Opinium uitgevoerd in juni 2017



3. http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180607IPR05239/eu-wide-rules-for-safety-of-drones-approved-by-european-parliament



