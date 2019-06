Qualcomm en ZTE bevorderen 5G-cloudgaming op live netwerken

SHANGHAI, 26 juni 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke provider van solutions op het gebied van telecommunicatie en zakelijke en consumententechnologie voor het mobiele internet, heeft vandaag een gezamenlijke demonstratie aangekondigd met Qualcomm Technologies, Inc., een dochterbedrijf van Qualcomm Incorporated, van 5G-gedreven cloudgaming op een live 5G-netwerk. De demonstratie, die gebruikmaakt van de cloudgamingsolutions van Tencent Instant Play op 5G-smartphones van OnePlus, Vivo, Xiaomi en ZTE, wil aantonen dat het mogelijk is om mobiele game-ervaringen met de kwaliteit van console gaming te bereiken over live 5G-netwerken. Ook wil het de groeimogelijkheden voor het cloudgaming-ecosysteem laten zien. De demo's zullen gebruikmaken van het live 5G-netwerk van China Telecom, ZTE's commerciële 5G NR-systeeminfrastructuur, en commerciële 5G-smartphones waaronder het vlaggenschip Qualcomm® Snapdragon(TM) 855 Mobiele Platform met de Snapdragon X50 5G-Modem met geïntegreerde RF-ontvanger en RF Front-End (RFFE)-solutions van Qualcomm Technologies.



De cloudgamingsolutions die worden geleverd door Tencent Instant Play benutten de cloud's mogelijkheden op het vlak van weergeven en verwerken, en maakt tegelijkertijd gebruik van het zeer snelle 5G-netwerk voor verzenden van gebruikerscommando's naar de cloud die de weergegeven frames terugstuurt naar de lokale apparaten. Zo hebben gebruikers instant toegang tot de zware grafische games via 5G-smartphones, zonder dat zij deze hoeven te downloaden en te installeren op hun apparaat. Dit zorgt voor een soepele "games on demand"-ervaring. Alle premium 5G-smartphones die zijn gebaseerd op het Snapdragon 855 Mobiele Platform, hebben Qualcomm® Snapdragon(TM) Elite Gaming-functies. Deze geven mobiele gamers een competitieve voorsprong bij game-ervaringen, zowel met geïnstalleerde als cloudgebaseerde games.



"Wij geloven dat cloudgaming een van de belangrijkste trends is in de toekomst van de entertainmentindustrie. Naar verwachting zal de komst van 5G een nieuwe revolutie in cloudgaming ontketenen. Door de hoge snelheid en lage latentie is 5G een ideaal connectiviteitsmiddel voor cloudgaming, dat verbeterde beeldkwaliteit kan ondersteunen, een vloeiendere interactieve ervaring kan leveren, en doeltreffend de kosten per dienstengebruiker kan terugbrengen, en daarmee hoogwaardige gaming-ervaringen naar een breder publiek kan brengen," aldus Jian Wang, Hoofd Operaties bij Tencent Instant Play. "Wij zullen doorgaan met de verbeterde cloudgaming-ervaring, gebaseerd op verschillende gamingscenario's en we blijven gefocust op innovatieve ervaring en hoogwaardige content."



"5G is hier. Als een wereldwijde leider op het gebied van eind-tot-eind 5G-solutions, heeft ZTE nauw samengewerkt met beheerders en verticale sectoren in het ontdekken van nieuwe 5G-businessmodellen en -gebruikssituaties om in die scenarioscenario's hoge netwerkprestaties te bereiken," aldus Yanmin Bai, vicepresident en algemeen manager van TDD & 5G-producten bij ZTE. "De kracht van deze gezamenlijke inspanningen wordt succesvol zichtbaar als het bedrijf en Qualcomm Technologies met meerdere OEM's gaan samenwerken aan 5G-applicaties. Wij blijven samenwerken met onze partners om onze bijdrage te leveren aan het 5G-ecosysteem en aan versnelling van de ontwikkeling van onze sector."



"China's 5G-tijdperk is officieel begonnen, en sneller dan het originele tijdpad dankzij het werk van het gehele mobiele ecosysteem. Nu de commerciële 5G-netwerken gereed zijn, is China klaar voor een snelle en grootschalige uitrol van 5G. Dit jaar nog zullen Chinese consumenten toegang hebben tot talloze gebruikssituaties en verbeterde ervaringen, zoals cloudgaming, dat wordt aangedreven door het Snapdragon 855 Mobiele Platform," aldus Pomp Sheng, vicepresident sales van Qualcomm Communication Technologies (Shenzhen) Co., Ltd. "Qualcomm Technologies is toegewijd aan het delen van mogelijkheden met Chinese partners, en we zijn verheugd deel uit te maken van deze verregaande samenwerking tussen beheerders, OEM's en contentleveranciers voor het faciliteren van verbeterde mobiele gebruikerservaringen door middel van 5G-innovaties."



Over Tencent Instant Play



Tencent Instant Play is een gamingplatform dat spelers innovatieve en hoogwaardige gaming-ervaringen levert. Het platform is gebouwd door Tencent met clouddiensten en interactieve videotechnologieën. In samenwerking met de distributiesector en de studio's binnen Tencent Games, Tencent Social Ads en Tencent Cloud, verkent Tencent Instant Play bedrijfspraktijken in gamedistributie door meerdere kanalen, creatief in-game adverteren en gaming-ervaringen tussen verschillende apparaten. Tencent Instant Play wil nauw en uitgebreid samenwerken met meer industriepartners om cloudgaming naar de volgende grens te brengen.



Over ZTE



ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische solutions voor consumenten, serviceproviders, bedrijven en klanten in de publieke sector. Als onderdeel van haar M-ICT-strategie is ZTE toegewijd aan het voorzien in geïntegreerde eind-tot-eind innovaties voor de levering van uitmuntendheid en waarde nu de telecommunicatie- en informatietechnologiesector samenkomen. Met een notering aan de aandelenbeurzen van Hongkong en Shenzhen (H-aandelencode: 0763.HK / A-aandelencode: 000063.SZ), worden ZTE's producten en diensten verkocht aan meer dan 500 exploitanten in meer dan 160 landen. ZTE reserveert 10 procent van haar jaarlijkse inkomsten voor onderzoek en ontwikkeling en vervult leiderschapsrollen in internationale standaardisatieorganisaties. ZTE is toegewijd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en is lid van de VN Global Compact. Kijk voor meer informatie op www.zte.com.cn [http://www.zte.com.cn/].



Over Qualcomm



Qualcomm vindt baanbrekende technologieën uit die de manier waarop de wereld verbindt, berekent en communiceert transformeert. Toen we de telefoon verbonden met het internet, was de mobiele revolutie geboren. Vandaag de dag zijn onze uitvindingen het fundament voor levensveranderende producten, ervaringen en industrieën. Terwijl wij de wereld naar 5G leiden, voorzien we dat deze volgende grote verandering in cellulaire technologie de voorbode is van een nieuw tijdperk van intelligente, verbonden apparaten, met mogelijkheden voor connected cars, op afstand leverbare diensten op het gebied van gezondheidszorg, en het IoT, waaronder smart steden, smart huizen, en wearables. Onderdeel van Qualcomm Incorporated is ons licentiebedrijf, en het grootste deel van ons patentenportfolio. Qualcomm Technologies, Inc., een dochterbedrijf van Qualcomm Incorporated, beheert, samen met haar dochterbedrijven, bijna al onze ingenieurs-, onderzoeks- en ontwikkelingsfuncties, en bijna al onze producten- en dienstenbedrijven, waaronder de QCT-halfgeleiders. Kijk voor meer informatie op Qualcomm's website, OnQ blog, Twitter en Facebookpagina's.



