SDRPY waterinitiatief ten behoeve van 300.000 in provincie Al-Jawf in Jemen

AL-JAWF, Jemen, 26 juni 2019 /PRNewswire/ -- Op dinsdag, tijdens een ceremonie in het gouvernement Al-Jawf in Jemen, in aanwezigheid van de gouverneur van Al-Jawf, Amin Al-Akimi, leiders van de Coalition to Restore Legitimacy in Yemen en lokale overheidsinstanties, heeft het Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) een initiatief gelanceerd om de toegang tot schoon water uit te breiden door een vloot drinkwatertankers te schenken aan naar schatting 300.000 begunstigden in de provincie.



In een toespraak namens de Supervisor-General van SDRPY en de Saoedische ambassadeur in Jemen, Mohammed bin Saeed Al Jaber, zei de Office Director van SDRPY Al-Jawf, Ali Aldosari:



"Dit is een van de vele essentiële ontwikkelingsinitiatieven die SDRPY in verschillende sectoren heeft geïntroduceerd in coördinatie met legitieme overheidsinstanties en lokale autoriteiten", aldus Aldosari. "Het is ons doel om door middel van deze projecten directe en indirecte werkgelegenheidskansen te bieden en de dienstverlening en levensstandaard te helpen verbeteren."



Aldosari wees erop dat SDRPY-engineeringteams door de regio hadden gereisd, behoeftenanalyses hadden uitgevoerd en voorrang hadden gegeven aan projecten voor elektriciteit, water, wegen, gezondheidszorg, onderwijs en landbouw. De SDRPY-projecten die in verschillende Jemenitische provincies worden uitgevoerd zouden een aanzienlijke impact moeten hebben op de ontwikkeling van het hele land, voegde hij eraan toe, en daadwerkelijk economische en sociale ontwikkeling ondersteunen, weerspiegeld door meer stabiliteit en veiligheid.



"Het Koninkrijk Saoedi-Arabië blijft samenwerken met de rechtmatige regering om door ontwikkeling en wederopbouw hoop en veiligheid te herstellen", merkte Aldosari op tijdens zijn toespraak. "De volkeren van onze twee landen, het Koninkrijk en de broederlijke Republiek Jemen, zijn diep verweven in de geschiedenis van de Arabische wereld"



Naast de donatie van tien drinkwatertankers van 5000 liter in Al-Jawf, werkt SDRPY aan de ondersteuning van de watersector in Jemen door middel van verschillende andere projecten, waaronder het boren van putten in de provincies Marib, Al-Mahra, Socotra en Hajjah, het aanleggen van waterleidingen naar het district Al-Ghaydah en het ontwikkelen van een waterdistributienetwerk in de stad. SDRPY is ook bezig met de oprichting van een waterzuiveringsinstallatie op zonne-energie op het eiland Fasht in de Rode Zee in het Gouvernement Hajjah, en het heeft een vloot watertankers geleverd aan de provincie Hajjah.



