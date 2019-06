Sqills en SNCF TER bieden reizigers een nieuwe manier om met de trein door de Franse regio's te reizen

ENSCHEDE, Nederland, 26 juni 2019 /PRNewswire/ -- De regionale treinmaatschappij SNCF TER heeft Sqills, samen met diens partner Wiremind, uitgekozen als hun partners voor het implementeren van de bewezen S3 Passenger SaaS-oplossing voor treinreserveringen. Samen met de CAYZN-inkomstenbeheeroplossing biedt S3 een nieuw reeks diensten aan TER-passagiers die tussen regionale Franse steden reizen.



SNCF TER heeft gekozen voor Sqills S3 Passenger na een uitgebreid marktonderzoek en aanbestedingsproces als onderdeel van diens 'CAP TER2020'-strategie. Het doel is om het regionale vervoersaanbod te differentiëren en een volledige self-service reiservaring toe te voegen voor langeafstandsreizen met de TER.



De bewezen en flexibele structuur van de S3 Passenger-oplossing met duizenden 'out-of-the-box' functies, flexibele implementatie en concurrerende prijzen speelden een cruciale rol bij de beslissing van SNCF TER om in zee te gaan met Sqills en te kiezen voor diens toonaangevende dienstenaanbod om te voldoen aan de behoeften op het gebied van regionale treinreizen, reservering en dynamische prijzen.



Wouter Cassee, bestuurslid van Sqills laat weten, "Sqills is goed op weg om het bedrijfsdoel voor 2021, de grootste SaaS-softwareleverancier voor langeafstandsboekingen en distributiesoftware ter wereld te worden, te bereiken. In 2019 hebben we al 22 nieuwe exploitanten binnengehaald." Het potentieel van vervoersmaatschappijen vergroten met behulp van S3 Passenger door een bedrijfs- en technische norm te ontwikkelen voor langeafstandstrein- en busreizen.



"We blijven ons continu inzetten om meer en betere diensten voor de trein- en busreizigers te ontwikkelen om het aantal gebruikers van het openbaar vervoer te laten groeien en om bij te dragen aan een betere klantervaring."



Eric Steil, SNCF TER Marketing & Innovation Director liet weten: "SNCF TER is momenteel bezig met een uitgebreide transformatie van de waardepropositie voor de klant en de Franse regio's. Onze samenwerking met Sqills & Wiremine zal zorgen voor meer innovatie en digitalisering en daarmee voor nieuwe hoogwaardige diensten voor klanten die gebruikmaken van onze Krono-lijnen voor langeafstandreizen met de TER. We zijn enthousiast over deze belangrijke stap in de richting van een nieuwe toekomst van TER."



Over Sqills



S3 Passenger, op basis van SaaS, is het meest toonaangevende inventarisatie-, ticketing- en reserveringssysteem op de markt. Met behulp van duizenden geavanceerde functies kunnen bus- en treinreizigers profiteren van beproefde technologie, een korte ontwikkelingstijd en krachtige self-service functies.



In 2018 verwerkte S3 Passenger van Sqills meer dan 4 miljard zoekopdrachten en 31,5 miljoen reizigers. Sqills biedt verkoop- en distributiesoftwareoplossingen voor 28 wereldwijde klanten zoals Irish Rail, SNCF/OUIGO, Thalys/IZY, Rail Delivery Group en nog veel meer - ga naar Sqills.com [https://www.sqills.com/] voor meer informatie.



CONTACT: Alexander Mul | alexander.mul@sqills.com | +31-88-774-5570