Yield Lab Acceleratorprogramma 2019 biedt startende AgTech-bedrijven EUR500.000 aan

GALWAY, Ierland, 26 juni 2019 /PRNewswire/ -- Yield Lab Europe, het toonaangevende AgTech-acceleratorprogramma in de regio, heeft de inschrijvingen geopend voor start-ups wat betreft het programma van 2019. Yield Lab ondersteunt maximaal vijf ondernemingen met een investering van EUR100.000 en start een intensief mentor- en opleidingsprogramma om ze te helpen hun ideeën om te zetten in succesvolle, internationaal schaalbare bedrijven.



Dit is het derde jaar van het Europese Yield Lab-programma en tot nu toe is er in acht ondernemingen in Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk geïnvesteerd. Het programma is bedoeld om startende AgTech-bedrijven in een vroeg stadium van risicodragend kapitaal te voorzien, met name ondernemingen die zich richten op de aanpak van problemen op het gebied van ecologische duurzaamheid en voedselveiligheid.



Een maand geleden kondigde Yield Lab aan dat er EUR21 miljoen was opgehaald voor een nieuw Europees durfkapitaalfonds, enerzijds ter ondersteuning van het genoemde Accelerator-fonds, maar ook voor een groter follow-up fonds m.b.t. latere serie-A investeringsrondes, al naar gelang de groei van de Accelerator-ondernemingen.



Tevens kondigt Yield Lab vandaag de benoeming aan van Roberto Vitón als Venture Partner in Yield Lab Europe. Vitón is een voormalig McKinsey-consultant en oprichter van Valoral Advisors, specialist op het gebied van beleggingen in voedingsmiddelen en de agrarische sector. Hij zal het nieuwe kantoor van Yield Lab in Luxemburg leiden en van daaruit helpen bij de uitbreiding van het aantal start-ups, waarin het fonds in continentaal Europa investeert.



Nicky Deasy, beheerpartner van Yield Lab Europe zei het als volgt:



"Yield Lab Europe staat met deze lancering in het derde jaar van ons Accelerator-programma nog steviger in de schoenen en we verheugen ons op nieuwe investeringen in ondernemingen met interessante innovaties, waarmee de toenemende problemen waar de wereld mee te maken heeft rond ecologische duurzaamheid en voedselveiligheid te lijf worden gegaan. Onze formule om naast begeleiding, toegang tot de markt en de bredere durfkapitaalsector zowel ons eigen aandelenkapitaal aan te bieden, komt bij AgTech-starters in heel Europa goed aan en we verwachten dan ook veel belangstelling voor het programma van dit jaar."



Dr. Fiona Edwards Murphy, directeur van ApisProtect, een van de alumni van het programma, legde uit:



"De ervaring van het werken met het Yield Lab is buitengewoon nuttig gebleken. Deze investering heeft ons in staat gesteld om onze technologie over de hele wereld uit te rollen. Zo hebben we nu een team van tien personen die wereldwijd 10 miljoen honingbijen bestuderen. We hebben bovendien via de relaties van het Yield Lab enorm geprofiteerd van het uitgebreide netwerk van partners en bedrijven."



Roberto Vitón, venture partner bij Yield Lab Europe:



"Ik ben vol goede moed om het Yield Lab team te versterken en onze activiteiten en investeringen in continentaal Europa uit te breiden. Terwijl de Accelerator tijdens de eerste twee jaar van zijn bestaan alvast stevig is verankerd, kunnen we nu de omvang van onze ambities naar boven bijstellen."



Ondernemingen die zijn geselecteerd voor het Yield Lab Europe Accelerator-programma voor 2019 zullen profiteren van



l Een investering van EUR100.000 (EUR75.000 in contanten en EUR25.000 in diensten en ondersteuning).



l Toegang tot het wereldwijde netwerk van The Yield Lab, met inbegrip van strategische bedrijfspartners, producenten, investeerders, ondernemers en nog veel meer.



l Volledig betaalde reizen naar drie toonaangevende AgTech- en risicokapitaalconferenties in de VS en Europa.



Inschrijvingen voor het programma van dit jaar zijn geopend tot en met de 31e juli 2019 en vindt men hier: www.yieldlab.ie/#apply [http://www.yieldlab.ie/#apply]



