ZTE sluit 25 commerciële 5G contracten

Betrokken bij samenwerkingen in de 5G sector met meer dan 60 operators over de hele wereld



SHENZHEN, China, 26 juni 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een leidende provider in telecommunicatie-, bedrijfs-, en consumententechnologie oplossingen voor het mobiele internet, heeft vandaag aangekondigd dat het 25 commerciële contracten wereldwijd heeft afgesloten en al met meer dan 60 operators heeft samengewerkt over de hele wereld.



Met innovatie als drijfkracht, heeft ZTE van 5G zijn kernontwikkelingsstrategie gemaakt. ZTE is een belangrijke bijdrager en deelnemer in de wereldwijde technologie onderzoeken en standaardisatie van 5G. Volgens IPlytics, een marktintelligentie instrument bedoeld voor de analyse van markttrends, ontwikkelingen en om de concurrerende positie van een bedrijf te bepalen, had ZTE op 15 juni 1424 families van 5G Standard-Essential Patenten (SEP) en patentaanvragen aan de European Telecommunications Standards Institute (ETSI) gedeclareerd, en bereikt wereldwijd de top 3 in termen van het aantal dergelijke families.



ZTE heeft meer dan 3500 5G-patentaanvragen ingevuld, met meer dan 30 specialisten bij het bedrijf op een sleutelpositie, zoals president en reporter, in internationale normalisatieorganisaties. Zij hebben meer dan 45.000 papieren bij de organisaties ingediend, waaronder meer dan 7000 voorstellen voor 5G NR/NexGenCore internationale standaarden.



ZTE, met zijn diepgaande 5G end-to-end producten en oplossings-vermogen, en alsmede zijn rijke ervaring in netwerkconstructie, is volledig betrokken bij het uitrollen van commerciële 5G netwerken. Het bedrijf gaat door met het behoud van een baanbrekende technologie, en werkt upstream en downstream samen met partners in de hele industrie om het uitbrengen van commerciële 5G te stimuleren.



In termen van draadloze toegang, heeft de volledige serie van ZTE 5G AAU commerciële producten de volle scaladekking bereikt met toepassing in alle 5G scenario's, wat het mogelijk maakt om 5G netwerken snel op te zetten via 5G NSA&SA dual-mode base stations, multi-mode UBR base stations, spectrum sharing, UniSite oplossingen en andere versimpelde access-layer hardware gereedschappen. Zijn IT BBU platform met een ultra-brede capaciteit levert ondersteuning voor Multi-Mode netwerk-convergentie en groei met minimale connectiviteit.



Op het gebied van kernnetwerken, ondersteunt de commerciële 5G Common Core geünificeerde 2G/3G/4G/5G/vaste volledige convergentie en volledige toegang, alsmede 3GPP R15 SA en NSA, waardoor de investeringskosten voor operators met 40% verlaagd zijn.



Wat het 5G transportnetwerk betreft, zijn de 5G Flexhaul end-to-end producten van ZTE klaar voor commercieel gebruik, met een brede-scala uitrol die reeds begonnen is. De prestatie in termen van ultra-lage latentie is ver vooruit in de competitie, terwijl de technische specificaties voor ultra-hoge-precisie kloksynchronisatie volledig overeenstemmen met 3GPP, door de definitie van een netwerk te benaderen met "perfecte synchronisatie". De multidimensionale vormende technologie en de volgende-generatie FEC kunnen de transmissieafstand van meer dan 100G met 30% verhogen, zowel als de kosten van de upgrade verminderen.



Op het gebied van terminalen heeft ZTE met meer dan 20 operators over de hele wereld aan het ontwikkelen van 5G terminalen samengewerkt. De 5G oplossingen van ZTE includeren 5G smartphones, 5G buitenrouters, 5G binnenrouters, 5G mobiele hotspots, 5G data terminalen en 5G modules, naast andere geserialiseerde en polymorfe 5G terminal producten. ZTE levert ook aan verschillende industrieën aangepaste 5G modulaire oplossingen. ZTE heeft zijn eerste vlaggenschip 5G mobiele telefoon, de Axon 10 Pro, tijdens het Mobile World Congress in februari 2019 in Barcelona, Spanje, bekendgemaakt, en wordt daardoor de leider in het commercialiseren van 5G mobiele telefonie. In de eerste helft van 2019 werd de Axon 10 Pro in 5G editie van ZTE succesvol uitgebracht in achtereenvolgens China, Duitsland, de Verenigde Arabische Emiraten, Finland, Oostenrijk, etc. met formeel gelanceerde verkoop van het product in Finland en de Verenigde Arabische Emiraten.



ZTE helpt operators met het bouwen van een ideaal 5G netwerk gebaseerd op een tripartiet filosofie van "Grootheid ligt in Eenvoud", "Snelheid is Onoverwinnelijk", en "Treed Dynamisch Op", rekening houdend, tijdens het proces van netwerkopbouw, met de vier operaties van de rekenkunde: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen:



Aftrekken refereert aan "Grootheid ligt in Eenvoud" door het bouwen van een minimalistisch netwerk, het unificeren van de controle laag, het stroomlijnen van het hardware gereedschap en het bereiken van gedeelde hardware vermogens.



Optellen betekent het "intelligentie quotiënt" of "IQ" van het de netwerk verhogen om het intelligenter te maken en het concurrentievermogen van het netwerkmateriaal te verbeteren.



Delen betreft het verdelen van een scenario en het benutten van de slicing technologie om het fysieke netwerk te segmenteren in meerdere virtuele mobiele netwerken die N verticale consumenten tegelijkertijd dienen. De methode maakt het mogelijk om een netwerk te hergebruiken en verlaagt de kosten van de opbouw, de werking en het onderhoud van het netwerk, en vermindert tevens ook de kosten geassocieerd met trial and error van toepassingen, met een verhoogde online-snelheid.



Vermenigvuldiging betekent grensoverschrijdend in de vele betekenissen van het woord, vooral door de manier waarop de 5G netwerk wordt "vermenigvuldigd" over vele verticalen, wat 5G controle biedt, maar ook 5G UAV, AR/VR en andere mogelijkheden, door gebruik te maken van technologie-aggregatie als middel om holistisch hele industrieën samen te brengen, en de activa van een bedrijf over te zetten naar een value-add voor zijn IT- en communicatienetwerken, wat, zodoende, een revolutie ontketent dat het businessmodel verandert voor de verticaal van een ieder en alle industrieën.



Gezien de sterke vraag voor 5G toepassingen en de verandering in de modellen van samenwerking tussen bedrijven in de wereld van 5G, hebben ZTE en zijn partners gezamenlijk een groot aantal verkennende projecten in de 5G industrietoepassingen geleid, 'cross-industry' integratie en ontwikkeling gepromoveerd, de implementatie van intelligente poorten, intelligente industrie, intelligente veiligheid en andere industriële toepassingen verdedigd, in een poging om een gezond en compleet industrieel ecosysteem samen te stellen.



Tot heden heeft ZTE met operators en partners samengewerkt aan het ontwikkelen van modellen voor verticale industrie-toepassingen van 5G+ in meer dan 15 verticalen, en heeft met bijna 200 partners in het ecosysteem een strategische samenwerking opgesteld om de digitale transformatie van de industrie te promoveren.



Over ZTE



ZTE is een provider van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en bedrijfstechnologie oplossingen voor consumenten, vervoersdiensten, bedrijven en klanten uit de publieke sector. Als onderdeel van de strategie van ZTE, is het bedrijf betrokken bij het bieden van end-to-end innovaties aan zijn klanten om excellentie en waarde te leveren in een tijdperk waar de telecommunicatie- en informatietechnologiesectoren bijeenkomen. De producten en diensten van ZTE, beursgenoteerd in Hong Kong en Shenzhen (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ), worden aan meer dan 500 operators in meer dan 160 landen verkocht. ZTE legt 10 procent van zijn jaarlijkse winst vast voor onderzoek en ontwikkeling en speelt een toonaangevende rol in internationale normalisatieorganisaties. ZTE is betrokken bij maatschappelijk verantwoord ondernemen en is lid van het UN Global Compact. Bezoek voor meer informatie www.zte.com.cn [http://www.zte.com.cn/].



Media Contacten: Margrete Ma Tel: +86-755-26775189 Mobile: +86-13641437743 Email: ma.gaili@zte.com.cn [mailto:ma.gaili@zte.com.cn]



Web site: http://www.zte.com.cn/