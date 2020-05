75% van de professionals op het gebied van cyberveiligheid zeggen dat werken op afstand dramatische veranderingen in de cyberprogramma's van fina

46% van de ondervraagden zegt dat hun bedrijven waarschijnlijk meer zullen investeren in cyberveiligheid na de pandemie



RESTON, Virginia, 26 mei 2020 /PRNewswire/ -- Het Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC, Centrum voor het delen en analyseren van informatie van financiële diensten), een brancheconsortium dat zich toelegt op het verminderen van cyberrisico's in het wereldwijde financiële systeem, heeft vandaag aangekondigd dat 75 procent van de professionals op het gebied van cyberveiligheid die financiële instellingen vertegenwoordigen over de hele wereld drastische veranderingen hebben aangebracht in de cyberveiligheidsprogramma's van hun bedrijf om de snelle verschuiving naar werk op afstand als gevolg van de COVID-19 pandemie aan te kunnen, volgens een enquête uitgevoerd door FS-ISAC.



FS-ISAC ondervroeg 871 professionals op het gebied van cyberveiligheid van financiële instellingen over de hele wereld tijdens zijn virtuele topontmoeting op 19 mei, die meer dan 3000 professionals op het gebied van cyberveiligheid in de financiële dienstensector bijeenbracht. De enquête mat welke door de pandemie aangedreven trends de meeste impact hadden op hun cyberveiligheidsprogramma's.



De belangrijkste bevindingen zijn onder meer:





-- De tools voor digitaal bankieren waren klaar om een enorme toename van

het volume veilig aan te kunnen, omdat slechts drie procent van de

respondenten aangaven dat deze tools tot belangrijke

programmawijzigingen leidden

-- Elf procent van de respondenten zei dat bezorgdheid inzake externe

risico's leidde tot dramatische verandering

-- Zesenveertig procent meldde dat hun financiële instelling

waarschijnlijk meer zal investeren in cyberveiligheid na de pandemie

"De versnelde verschuiving naar werk op afstand heeft een snelle evolutie van het cyberdreigingslandschap aangewakkerd", aldus Steve Silberstein, algemeen directeur van FS-ISAC. "Nu de gevolgen van deze pandemie zich blijven manifesteren, zijn de CISO's en cyberveiligheidsteams voortdurend bezig met het aanpassen van hun cyberveiligheidsprogramma's om te voldoen aan een nieuwe realiteit die alles behalve normaal is."



Om zijn bijna 7.000 leden te ondersteunen bij het delen van informatie over cyberbedreigingen, waaronder die welke zijn afgeleid van de pandemie, lanceerde FS-ISAC de FS-ISAC Intelligence Exchange in april 2020. Het platform bevat een nieuwe app voor het delen van cyberinformatie en een veilige chatfunctie voor realtime communicatie en samenwerking. Sinds de lancering hebben meer dan 6.000 gebruikers wereldwijd het nieuwe platform aangenomen. Voor meer informatie over de Intelligence Exchange kunt u terecht op onze website. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2812647-1&h=4175471777&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2812647-1%26h%3D4154216521%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fsisac.com%252Fintelligenceexchange%253Futm_campaign%253DMemberExperience%2526utm_source%253DPR%2526utm_medium%253Dpressrelease%26a%3Dwebsite.&a=website.+]



Nota aan de redactie

FS-ISAC ondervraagde zijn leden tijdens de 2020 Virtual Summit gehouden op 19 mei 2020. De enquête mat welke door de pandemie aangedreven trends de meeste impact hadden op de cyberveiligheidsprogramma's van financiële instellingen. De geregistreerde deelnemers vertegenwoordigden financiële instellingen uit meer dan 50 landen, waaronder de VS, Canada, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, India en Singapore. De percentages zijn gebaseerd op een totaal van 871 antwoorden.



Over FS-ISAC

Het Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC) is een brancheconsortium dat zich toelegt op het verminderen van cyberrisico's in het wereldwijde financiële systeem. Ten dienste van financiële instellingen en op hun beurt hun klanten, benut de organisatie haar inlichtingenplatform, middelen voor weerbaarheid en een vertrouwd peer-to-peer-netwerk van deskundigen om cyberbedreigingen te anticiperen, te beperken en erop te reageren. FS-ISAC heeft bijna 7.000 aangesloten bedrijven met gebruikers in meer dan 70 landen. De organisatie is gevestigd in de Verenigde Staten en heeft kantoren in het Verenigd Koninkrijk en Singapore. Meer informatie is te vinden op www.fsisac.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2812647-1&h=2581969963&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2812647-1%26h%3D3147959300%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fsisac.com%252F%26a%3Dwww.fsisac.com&a=www.fsisac.com]. Bezoek FS-ISAC Insights [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2812647-1&h=163411877&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2812647-1%26h%3D1423697601%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fsisac.com%252Finsights%26a%3DFS-ISAC%2BInsights&a=FS-ISAC+Insights] om duidelijkheid en perspectief te krijgen over de toekomst van financiën, data en cyberveiligheid van topmanagers op C-niveau over de hele wereld.



