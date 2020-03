Science and Technology Daily: De ervaring van China in de strijd tegen Covid-19 kan de wereld helpen de epidemie te bestrijden

BEIJING, 26 maart 2020 /PRNewswire/ -- Science and Technology Daily meldde het volgende:



Terwijl de corona-epidemie in Europa aan de gang is, heeft China de gefaseerde overwinning behaald met een wetenschappelijke methode om Covid-19 te bestrijden. Volgens de meest recente officiële gegevens is de besmettingssituatie in China in eerste instantie onder controle en zijn er de afgelopen dagen slechts enkele gevallen of zelfs geen nieuwe gevallen gemeld. Ondertussen zijn Chinese onderzoekers begonnen met het delen van China's ervaring in de strijd tegen Covid-19 op verzoek van meerdere landen.



Om 8 uur 's avonds op 19 maart vond in Beijing een wereldwijde online medische bijeenkomst plaats om China's ervaringen met het voorkomen en indammen van Covid-19 te delen. Veel Chinese academici zoals Zhong Nanshan, Li Lanjuan en Qiao Jie woonden de bijeenkomst bij om een diepgaand gesprek te voeren met buitenlandse collega's. Ze beantwoordden meer dan tien vragen van buitenlandse experts en online gebruikers, en bijna 70.000 medische hulpverleners en internetburgers van over de hele wereld keken online.



De "Wuhan-manier" is een van de meest representatieve methoden aan het worden om de epidemie te bestrijden. Deze situatie heeft bewezen wat Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO, eerder zei, namelijk dat de epidemie die tot nu toe China aantastte, onder controle is en de acties van China tegen Covid-19 ook succesvol zijn gebleken. Met andere woorden, de implementatie van de "Wuhan-manier" speelt een cruciale rol in het succes van China bij de bestrijding van de epidemie.



Concreet omvat de "Wuhan-manier" drie belangrijke instructies.



Ten eerste werd in Wuhan een "afsluitstrategie" uitgevoerd door de Chinese regering om de stroom van mensen te verminderen, wat betekent dat alle openbare plaatsen, zoals pubs, bioscopen, universiteiten, werden gesloten tijdens de strijd tegen Covid-19. Tegelijkertijd hield de Chinese regering actief toezicht op de gezondheidssituatie van mensen, niet alleen in Wuhan maar ook in andere steden, en voerde het een kernbeleid van "proactieve monitoring, vroege opsporing, diagnose, isolatie en behandeling, en strikte opvolging en isolatie van mensen die in nauw contact stonden met corona-patiënten."



Ten tweede, om de bron van infectie af te breken, de grootschalige verspreiding van de epidemie te voorkomen en de belasting van het lokale medische zorgsysteem in Wuhan te verlichten, vormde China grote openbare gebouwen zoals stadions om tot verschillende speciale ziekenhuizen om de druk op het medische zorgsysteem van Wuhan te verlichten. De speciale ziekenhuizen heten "geïmproviseerde ziekenhuizen", een soort mobiele veldzorgsystemen van het Volksbevrijdingsleger, met verschillende eenheden, waaronder een medische behandelingseenheid, een bewakingseenheid, een technische ondersteuningseenheid, enz. Met de bouw van dergelijke ziekenhuizen waren de spoedbehandeling, chirurgische behandeling, klinische tests en andere medische behandelingen voor de Covid-19 patiënten gegarandeerd.



Ten derde werkte het Chinese volk actief samen met de Chinese regering. Meerdere medische teams uit verschillende provincies haastten zich naar Wuhan om te helpen bij het diagnosticeren en behandelen van Covid-19 patiënten in Wuhan en andere niet-besmette mensen bleven vrijwillig thuis om nauw contact met de ziekteverwekkers te voorkomen.



Tot nu toe hebben veel Europese landen van deze "Wuhan-manier" geleerd.



Op 16 maart gaf de Franse president Emmanuel Macron aan dat strenge maatregelen zouden worden genomen die "nooit tevoren in vredestijd waren genomen" tegen Covid-19 in een televisietoespraak in het hele land, met inbegrip van het beperken van openbare verplaatsingen gedurende ten minste 15 dagen, het uitstellen van de tweede ronde van de gemeentelijke verkiezingen, het stilleggen van de lopende bestuurshervormingen, het onteigenen van taxi's en hotels door de staat, en dat het Franse leger verantwoordelijk zou zijn voor het overbrengen van patiënten en het oprichten van veldziekenhuizen in zwaar getroffen gebieden. Kortom, na Italië en Spanje, werd Frankrijk het derde Europese land dat de krijgswet invoerde.



Frankrijk bevordert geleidelijk verschillende maatregelen door eindelijk de "Wuhan-manier" te implementeren, wat aangeeft dat China's ervaring met de strijd tegen de epidemie in de praktijk is gebracht. Dominique BERTRAND, voorzitter van de Nationale Commissie voor Volksgezondheid, was van mening dat de quarantainemaatregelen van China zeer effectief waren en tot gunstige resultaten leidden, wat een belangrijk referentiepunt was voor Frankrijk. Frankrijk voerde niet onmiddellijk de krijgswet in om het publiek enige ruimte te geven om zich aan de situatie aan te passen, rekening houdend met de nationale kenmerken van Frankrijk, waardoor het moeilijk is om succes te boeken met één volledige stap.



De verspreiding van het virus is het bevestigde aantal altijd voorgebleven. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft opnieuw verklaard dat "De tijd die China voor de wereld heeft gekocht, raakt op."



BERTRAND benadrukte dat internationale samenwerking om het hoofd te bieden aan de huidige uitbraak van Covid-19 noodzakelijk is en hij pleit voor en verwacht dat China de internationale samenwerking op het gebied van Covid-19 zal organiseren. Op dit moment moeten verschillende landen begrijpen waarom China deze maatregelen neemt en vooral hoe doeltreffend ze zijn. Frankrijk hoopt sterker te gaan samenwerken met China, dat de test succesvol heeft doorstaan, om de epidemie te bestrijden. Kortom, Frankrijk hecht groot belang aan de ervaringen van China ten aanzien van de epidemie.



