De alfaversie van CREDITS Blockchain-platform zorgt voor record-brekende transactiesnelheden

CREDITS blockchain-platform [https://credits.com/en ] verwerkte een groep met 488 403 transacties per seconde tijdens het testen van de alfaversie (zie YouTube-video [https://www.youtube.com/watch?v=dS_Z41r4sCs ]). Het hoofddoel was om de maximale belasting te controleren en te zien hoe resistent het systeem is om grote groepen met transacties te verwerken. De hele big data-opslagarchitectuur, API, en enkele van de individuele platformcomponenten werden tijdens het testen bewerkt.



De alfaversie van het platform werd in februari gelanceerd, eerder dan was gepland. Op 17 februari verzamelde CREDITS ICO binnen 17 uur, hard kapitaal ter waarde van $20 000 000. In maart stond de CREDITS (CS)-token genoteerd op 5 beurzen: KuCoin, Tidex, IDEX, Gate.io, DDEX. Op dit moment werkt het CREDITS-team aan de betaversie van het platform, en het plan is om het voor het einde van de maand te lanceren.



De recente test toont dat het platform van CREDITS duizenden transacties per seconde kan ondersteunen met een gemiddelde verwerkingstijd van minder dan een seconde.



"We hebben bewezen dat ons systeem grote transactievolumes kan verwerken met het vooruitzicht van miljoenen bewerkingen, waarmee we de concurrentie ver vooruit zijn," aldus CREDITS CEO & oprichter Igor Chugunov. "Op die manier opent het CREDITS-platform een enorme nieuwe potentiële markt voor het gebruik van blockchain-projecten en -diensten die voorheen niet toegankelijk waren vanwege snelheidsbeperkingen en transactiekosten," aldus Igor Chugunov.



CREDITS is een open blockchain-platform met zijn eigen interne cryptovaluta CS. De uitgebreide functionaliteit van zelfuitgevoerde slimme contracten maakt het specificeren van hun circulariteit en tijdschema mogelijk. Op basis hiervan kunnen ontwikkelaars uit verschillende industrieën (financiën, IoT, geneeskunde, toerisme) hun eigen volledig onafhankelijke toepassingsservices implementeren, zoals bijvoorbeeld, online leenfaciliteiten of B2B-verkoop.



