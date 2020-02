Toonaangevend webdesignplatform Elementor haalt aangevoerd door Lightspeed Venture Partners 15 miljoen dollar aan durfkapitaal op

- Het bedrijf achter het snelst groeiende webdesignplatform kondigde onlangs al aan dat er nu al meer dan 4 miljoen websites met Elementor zijn gebouwd.



TEL AVIV, Israël, 26 februari 2020 /PRNewswire/ -- Elementor [https://elementor.com/], het toonaangevende WordPress-webdesignplatform, kondigde vandaag aan 15 miljoen dollar te hebben opgehaald van Lightspeed Venture Partners, tijdens hun eerste ronde van institutionele financiering. Dit komt op het moment dat Elementor's intuïtieve webplatform zijn marktaandeel snel blijft uitbreiden, waarbij een aanzienlijk deel van alle WordPress-sites die vorig jaar zijn gebouwd, gebruik maakt van het platform.



Elementor werd in 2016 opgericht door Yoni Luksenberg en Ariel Klikstein om professionele webdesigners te helpen eenvoudig en moeiteloos prachtige websites te bouwen naar hun specifieke wensen. Elementor's open-source, drag-and-drop-platform sloeg al snel aan bij ontwerp-, ontwikkelings- en marketingprofessionals, die gefrustreerd waren over de bestaande ingewikkelde opties en binnen slechts twee jaar waren de eerste miljoen websites gebouwd met behulp van het no-code-platform.



Het groeitempo van Elementor neemt alleen maar toe en er worden nu elk half jaar meer dan een miljoen sites aan toegevoegd. In totaal zijn er meer dan 4 miljoen websites gebouwd met behulp van het platform, dat in 55 talen beschikbaar is. De drijvende kracht achter de snelle opkomst van Elementor vormt een gepassioneerde en actieve gemeenschap van toegewijde gebruikers, die al 70 procent van de bijna 300 functies van Elementor in de afgelopen 12 maanden hebben ontwikkeld en oplossingen vol enthousiasme ondersteunen.



"Wat we hebben bereikt is echt buitengewoon, dankzij ons toegewijde team en onze geweldige gemeenschap," aldus Yoni Luksenberg, CEO van Elementor. "Door in een zeer reële behoefte te voorzien, eisen we nu een groeiend aandeel op in een markt 300 miljard dollar. Met deze financieringsronde naderen we ons doel sneller, om elke webdesigner in staat te stellen eenvoudig professionele websites te bouwen."



"De groei van Elementor is een prachtig voorbeeld van de kracht van community en open-source software", aldus Tal Morgenstern, partner bij Lightspeed. "De oprichters gingen als webprofessionals op zoek naar een oplossing voor hun eigen issues en kwamen vervolgens met een wereldwijde, zeer betrokken fanbase op de proppen, die het product vanaf het begin bleef pushen en vormgeven. Elke metriek die we onder ogen hebben gehad wijst op een uitzonderlijke marktgeschiktheid en we zijn dan ook verheugd, om met dit team samen te werken voor het volgende reisdoel."



Elementor zal de financiering gebruiken om de uitbreiding van zijn activiteiten en wereldwijde gemeenschap te versnellen, met 500 geplande bijeenkomsten over de hele wereld voor 2020. Het bedrijf zal ook zijn operatieve team met 50% laten groeien en maakt zich op voor omvangrijke productlanceringen, die de manier waarop websites worden gebouwd zullen veranderen.



Over Elementor



Elementor is het toonaangevende webdesignplatform voor WordPress. Met meer dan 4 miljoen websites bedient Elementor een snelgroeiende klantenkring van webprofessionals, waaronder webontwikkelaars, -ontwerpers en -marketeers in 152 markten en waar elke 10 seconden nieuwe websites worden gecreëerd met het open-source-platform. De missie van Elementor is om het bouwen van websites radicaal te vereenvoudigen, zodat webprofessionals en -bureaus hun creatieve en zakelijke potentieel kunnen ontplooien. Ga voor meer informatie naar www.elementor.com [https://elementor.com/] of volg ons op Facebook [https://www.facebook.com/elemntor/].



Over Lightspeed Venture Partners



Lightspeed Venture Partners is een meerfasige durfkapitaalonderneming, die zich richt op het versnellen van baanbrekende innovaties en trends in ondernemings- en consumentenbranches. In de afgelopen twee decennia heeft het Lightspeed-team honderden ondernemers gesteund en meer dan 350 bedrijven wereldwijd helpen bouwen, waaronder Snap, Nest, Nutanix, AppDynamics, MuleSoft, OYO, Guardant, StitchFix en GrubHub. Lightspeed en partners beheren momenteel 7,9 miljard dollar via het wereldwijde Lightspeed-platform, met beleggingsdeskundigen en -adviseurs in Silicon Valley, Israël, India, China en Europa. www.lsvp.com [http://www.lsvp.com/]



