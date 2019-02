Leiders van gevaarlijke materialenindustrieën geloven dat digitale transformatie cruciaal is voor operationele excellentie - maar geven aan dat s

De enquête van Sphera laat zien dat de digitale transformatie aan operationele excellentie (OE) bijdraagt, maar veel bedrijven proberen er nog achter te komen wat digitaal voor hun betekent



CHICAGO, 26 februari 2019 /PRNewswire/ -- Sphera [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2384788-1&h=1215405557&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2384788-1%26h%3D3124062044%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsphera.com%252F%26a%3DSphera&a=Sphera] heeft het jaarlijkse Operational Excellence Index (OEI) enquête rapport vandaag uitgegeven, die aandacht brengt aan de trends in digitale transformatie en OE strategieën in de gevaarlijke materialenindustrieën in het spotlicht zet.



De index, voorheen geleid door Petrotechnics, nu een dochteronderneming van Sphera company, is in het derde jaar van zijn enquête onder professionelen in de olie-, gas-, chemische, energie- en productie-industrie om opvattingen over OE en de genomen maatregelen in de richting van zijn implementatie te meten. Jaar na jaar zijn de respondenten het er over eens: OE programma's helpen risico's te verminderen, kosten te beperken en productiviteit te verbeteren. De 2018-2019 enquête laat zien dat seniorleiders op technologieën rekenen om hun OE initiatieven te ondersteunen en hun gebreken te identificeren en manieren te vinden om zich te kunnen verbeteren.



Negentig procent van de respondenten zijn het er mee eens dat digitale transformatie hun vermogen om OE te bereiken zal versnellen, niet alleen als einddoel maar ook als blijvende bedrijfsdoelstelling. Dit is een consequente verhoging in vergelijking met het rapport van vorig jaar, waar 73 % van de leiders het er mee eens waren dat het digitale cruciaal was in het bereiken van OE. Het implementeren van digitale technologieën komt nu overeen met algemene bedrijfsdoelstellingen, met 55 % om technologie te verhogen om operationele risico's te verminderen en 55 % om de beschikbaarheid van activa en bedrijfstijd te verbeteren.



Paul Marushka, President en CEO bij Sphera, zei, "Zoals aangegeven in de Operational Excellence Index, komt de digitale transformatie er aan. Terwijl bedrijven nieuwe manieren zoeken om te zorgen dat hun mensen, operaties en producten respectievelijk veilig, productief en duurzaam blijven, zal de mogelijkheid om Indrustry 4.0 oplossingen te benutten en te volgen een belangrijk onderscheidend criterium voor organisaties die zich willen afschermen van de competitie zijn. Het is niet verrassend dat 90 % van de respondenten het er mee zijn dat wij operationele excellentie versnellen. Wij zijn het er daar mee eens. Sphera gelooft dat het digitale de golf van de toekomst is voor operationele risicobeperking."



Maar terwijl de leiders in de industrie het er mee eens zijn dat digitaal cruciaal is voor OE, probeert meer dan de helft van hen voor zichzelf nog te definiëren wat 'digitale transformatie' voor hen betekent, en 69 % is pas net begonnen met hun digitale reis. De benadering tot digitale onderwerpen is belangrijk, volgens 83 % van de respondenten, die toegeven dat zij op legacy systemen rekenen om hun bedrijfsflexibiliteit te verbeteren, maar nog niet de beste operationele werkwijzen functie-overschrijdend hebben ingezet.



Het goede nieuws is dat de industrie op de rand van een belangrijke stap in de richting van het bereiken van OE met digitalisatie staat. Vijfenzeventig procent van de leiders erkennen de behoefte aan nieuwe, inzicht-gedreven businessprocessen in alle bedrijfsfuncties. Geavanceerde analyse en digital twins werden onderstreept als cruciale oplossingen om operators te helpen begrijpen hoe zij een betere en veiligere planning, en operationele beslissingen kunnen maken.



Scott Lehmann, VP, Product Management, ORM voor Operaties bij Sphera, zegt, "De enquête van dit jaar geeft duidelijk de uitdaging aan waarmee digitale leiders worden geconfronteerd in hun eigen organisatie om te begrijpen wat digitale transformatie betekent of zou kunnen betekenen op een praktische, tastbare wijze voor hun onderneming. Terwijl het ritme van digitale transformatie en ROI nog in zijn beginjaren staat, wijst de enquête er sterk op dat een snelle acceleratie in de toekomst te verwachten valt. Digitale leiders begrijpen dat digitale integratie en de toepassing van nieuwe technologieën zich moeten concentreren op het creëren van praktische inzichten om de nieuwe functie-overschijdende business processen te versterken, die besluitvorming en de manier waarop mensen samenwerken uitbreiden."



Een respondent suggereerde het volgende : "De beste benadering van het digitale is niet om technologie te gebruiken om kloven te sluiten die al bestaan. Begin eerder met een blanco vel papier en definieer wat je nodig hebt - daarna kijk je naar de beschikbare technologieën."



Bekijk het volledige rapport en de resultaten van de 2018-2019 Operational Excellence Index [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2384788-1&h=2896571936&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2384788-1%26h%3D2035917264%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsphera.com%252Fexclusive%252F2018-2019-operational-excellence-digital-transformation-industry-report%252F%26a%3D2018%252F2019%2BOperational%2BExcellence%2BIndex&a=2018-2019+Operational+Excellence+Index]. Sphera en Petrotechnics zullen ook hun allerlaatste technologie presenteren tijdens het Operational Excellence in Energy, Chemicals and Resources [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2384788-1&h=904368275&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2384788-1%26h%3D2484521900%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fopexandriskmanagement.iqpc.com%252Fsponsors%26a%3DOperational%2BExcellence%2Bin%2BEnergy%252C%2BChemicals%2Band%2BResources&a=Operational+Excellence+in+Energy%2C+Chemicals+and+Resources] evenement op 25-27 februari 2019.



Nota aan de redacties



Petrotechnics, nu een dochteronderneming van Sphera company, heeft de enquête tussen oktober en november geleid, door 116 antwoorden te verzamelen op basis van een brede representatieve schaal van functies, demografie en industrieën in de gevaarlijke materialenindustrieën, waaronder: olie, gas, chemicaliën, productie, nutssectoren, mijnbouw, techniek en andere sectoren. De enquête omvatte respondenten van elke grote regio - specifiek Midden-Oosten (29%), Europa (28%), Noord-Amerika (28%), Azië-Pacific (11%), Afrika (3%) en Zuid-Amerika (1%).



Over Sphera



Sphera is de grootste wereldwijde leverancier van Geïntegreerde Risicobeheer-software en informatiediensten met nadruk op Operationele Risico, Milieugezondheid & Veiligheid en Productbeheer. Voor meer dan 30 jaar, heeft Sphera Operationele Excellentie voortgezet door meer dan 3000 klanten en meer dan 1 miljoen individuele gebruikers te dienen in meer dan 70 landen om een veiligere, duurzamere en productievere wereld te creëren.



