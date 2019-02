Milbank onthult nieuwe wereldwijde merk- en naamsverandering

Introductie nieuwe merk valt samen met verplaatsing van hoofdkantoor naar Hudson Yards



NEW YORK, 26 februari 2019 /PRNewswire/ -- Internationaal advocatenkantoor Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP kondigt met genoegen haar nieuwe merknaam en wettelijke naam, Milbank LLP, aan. Deze verandering valt samen met de verplaatsing van het hoofdkantoor van Milbank van Wall Street naar Hudson Yards, de nieuwste wijk van New York City, en het grootste, private onroerend goed-project in de Amerikaanse geschiedenis.



"Ons nieuwe merk is een nauwkeurige en eigentijdse weerspiegeling van wie wij zijn geworden en het succes dat wij bereikt hebben. Onze op zaken en samenwerking gerichte cultuur is sterker dan het ooit geweest is", zei Chairman Scott A. Edelman. "Ook al zijn wij trots op onze nalatenschap van 153 jaar, Milbank is nu een ander kantoor en wij willen graag dat ons merk en ons kantoor hiervan een weerspiegeling is. Vanaf ons eerste begin als pioniers op Wall Street zijn we nu leidinggevend in innovatieve branches zoals schone technologie en satelliettechnologie wereldwijd, terwijl wij blijven bouwen aan onze historische marktleidende aanwezigheid in financiële en zakelijke transacties, herstructurering en procesvoering. Als onderdeel van de merkwijziging, heeft het kantoor haar wettelijke naam veranderd in Milbank LLP - een modernere, meer gestroomlijnde naam."



De nieuwe kantoorruimte in Hudson Yards zorgt voor een ervaring van wereldklasse voor advocaten en personeel, met een privéruimte voor geconcentreerd werk en sociale ruimtes voor samenwerking in teams, die specifiek ontworpen zijn om te voldoen aan de behoeften van advocaten van Milbank. Ook hebben we een restaurant en een app voor het bestellen van maaltijden, een koffiebar met drankjes op bestelling, een privaat gezondheidscentrum op locatie in het gebouw waar je digitaal kunt boeken, en twee buitenterrassen. Zonovergoten kantoorruimtes, naadloze overgangen tussen buiten en binnen, ruime trappen door het hele gebouw heen, om zo de gemeenschap te verbinden, zorgvuldig uitgekozen voor een gevoel van inclusiviteit door de hele ruimte. Het nieuwe merkbeeld, in combinatie met de moderne, open en op samenwerking gerichte kantoorruimte, voor een betere weerspiegeling van de cultuur van het bedrijf.



"Door onderdeel te worden van de visionaire ontwikkeling van Hudson Yards wordt de inzet van het bedrijf voor een innovatieve en verfijnde werkomgeving voor advocaten en personeel bevestigd", zei dhr. Edelman. "In ons nieuwe hoofdkantoor is ieder detail bewust gecreëerd - om te beginnen met onze keuze voor de dynamische, nieuwe buurt van New York City als onze nieuwe thuisbasis. Wij hebben gewerkt om ervoor te zorgen dat de levendigheid van Hudson Yards is weerspiegeld in het kantoorontwerp voor een verdere verbetering van de cultuur van Milbank."



Het hoogwaardige ontwerp van 55 Hudson Yards heeft veel voordelen voor een internationaal advocatenkantoor zoals Milbank, met name een inzet voor intelligent ontwerp en duurzaamheid. 55 Hudson Yards streeft een LEED Gold-certificering na, en biedt een innovatief irrigatiesysteem aan waarin regenwater wordt gefilterd en hergebruikt, een biologisch verzamelingsproces voor het terugdringen van verspilling van voedsel en een uniek smart stroomsysteem voor de terugdringing van broeikasgasemissies.



Milbank LLP is een toonaangevend internationaal advocatenkantoor dat zorgt voor innovatieve juridische dienstverlening aan internationale klanten. Milbank werd 150 jaar geleden opgericht in New York en heeft kantoren in Beijing, Frankfurt, Hong Kong, Londen, Los Angeles, München, São Paulo, Seoul, Singapore, Tokyo en Washington, DC. De advocaten van Milbank werken samen met de verschillende praktijken en kantoren, om de meest toonaangevende commerciële, financiële en industriële bedrijven, alsmede instellingen, individuen en overheden te helpen hun strategische doelen te bereiken.



