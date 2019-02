ZTE demonstreert krachtigste tri-band UBR van industrie en next-generation dual-band FDD Massive MIMO-producten tijdens MWC 2019

SHENZHEN, China, Feb. 26, 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een grote, internationale provider van telecommunicatie en oplossingen in zakelijke en consumententechnologie voor mobiel internet, heeft vandaag de krachtigste tri-band Ultra-broadband Radio (UBR) en de next-generation dual-band Frequency Division Duplex (FDD) Massive multiple-input and multiple-output (MIMO) uitgebracht tijdens het Mobile World Congress (MWC) 2019 in Barcelona, Spanje.



Tri-band UBR van ZTE is de eerste RF-module (radiofrequentie) van de industrie die de drie gangbare frequentiebanden 900M, 1800M en 2100M integreert. Tri-band UBR ondersteunt GSM, UMTS, FDD-LTE en NB-IoT en helpt het aantal siteapparaten tot een minimum te bewaren. Het product is gemaakt om soepele evolutie naar 5G New Radio (5G NR) binnen de industrie te faciliteren.



De tri-band UBR biedt ultra-breedband vermogensversterking met een uitvoervermogen van 4 * 80 W in 1800M en 2100M. In combinatie met de door ZTE ontwikkelde chipset, optimalisatie van ultra-breedband zelfontwikkelend algoritme en high-efficiency vermogensverstekingsschakeling, is de efficiëntie van de vermogensversterking aanzienlijk verbeterd.



De ultra-breedband vermogensversterking maakt flexibele vermogensverdeling mogelijk tussen twee frequentiebanden. Met een uitgangsvermogen van 2 * 80 W in 900M kan dit voldoen aan de hoge capaciteitsvereisten van macrodekkingsscenario's. Tri-Band UBR is tevens in staat rich-frequentiebanden en groot uitvoervermogen te realiseren zonder de omvang van het apparaat te moeten verdubbelen.



De toonaangevende tri-Band UBR biedt 20% vermindering van volume, 30% vermindering van gewicht en 60% verlaging van de installatietijd in vergelijking met de traditionele, onafhankelijke frequentieband RRU-apparaten (Radio Remote Units) met gelijk uitvoervermogen. De tri-band UBR zorgt voor aanzienlijke vermindering van vereisten voor installatieruimte en huurkosten waardoor de ruimte voor 5G-implementatie wordt gemaximaliseerd.



Wat betreft dual-band FDD Massive MIMO (grootschalige antenne-array) worden zowel 1800M als 2100M ondersteund. Naast vervanging van de uitvoer van de combinatie van twee RRU's en directionele antennes, stelt dit operators tevens in staat de potentie van het netwerk te ontgrendelen en de doorvoer van 4G-stations in cellen met zeer veel belasting waar de capaciteit moeilijk kan worden vergroot, aanzienlijk te vergroten.



Op basis van 128 slimme antenne-elementen bevat dual-band FDD Massive MIMO 3D MIMO smalle stralen voor acht onafhankelijke richtingen waarbij flexibele beamforming wordt gevormd in verticale en horizontale vlakken en verticale dekkingswinst wordt vergroot en gebruikerservaringen bij de celrand worden verbeterd.



Dual-band FDD Massive MIMO biedt tevens 32T32R en ondersteunt configuratie van 3 draaggolven. Een enkel apparaat kan een doorvoercapaciteit van 2 Gbps realiseren en spectrale-efficiëntieverbetering van 3 tot 6 keer in een commerciële omgeving. Dual-band FDD Massive MIMO heeft een uitvoervermogen van 200W, wat een aanzienlijke verbetering is ten aanzien van de voorgaande generatie met betere dekking en vermindering van 28% aan de loefzijde.



"Het verzendvolume tot nu toe is 150.000 sets en het onlangs uitgebrachte tri-band UBR-product voorziet klanten van de meest eenvoudige siteoplossing met een ongeëvenaarde doorbraak in ultra-breedbandtechnologie", zo stelt mevrouw Tang Xue, Planning Director van FDD Product Division bij ZTE. Ze voegt daar aan toe dat "dual-band FDD Massive MIMO klaar is om operators te voorzien van grotere doorvoer voor 4G-gebieden met extreme data, waarmee wordt voldaan aan de steeds toenemende vereisten aan data op 4G-netwerken."



"Nu we op weg zijn naar langetermijnintegratie en -evolutie van het multimodus-, multiband-tijdperk, streeft ZTE naar de allerbeste performance met minimale vereisten aan de site", zegt meneer Pu Yingchun, vicepresident van ZTE.



Door de jaren heen heeft ZTE er alles aan gedaan om klanten te voorzien van de beste draadloze producten en oplossingen. Op basis van de rijke ervaring die ZTE heeft op het gebied van 4G weet ZTE wat nodig is om de ontwikkeling van 5G mogelijk te maken en waarde voor klanten te maximaliseren.



