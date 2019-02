ZTE introduceert Light Cloud-oplossing gericht op toepassing van NFVI op toegangsnetwerken

SHENZHEN, China, 26 februari 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een grote, internationale provider van telecommunicatie en oplossingen in zakelijke en consumententechnologie voor mobiel internet, heeft vandaag samen met Intel de Light Cloud-oplossing geïntroduceerd tijdens de 5G-top van de Mobile World 2019. De Light Cloud-oplossing introduceert een reëel pad naar de transformatie van toegangsnetwerken.



Light Cloud is een NFVI-oplossing die lichtgewicht blade servers inzet die zijn voorzien van Intel® Xeon® D-processoren. Door de blade servers te integreren in een OLT- of BRAS-apparaat en daarmee het apparaat om te zetten in een lichtgewicht cloudinfrastructuur, kan de oplossing de voetafdruk en constructiekosten van de apparatuur aanzienlijk verminderen.



Daarnaast maakt deze oplossing het mogelijk om de reken- en opslagcapaciteiten op telecomtoegangsapparatuur te laden waardoor de implementatie en distributie van ervaringsgevoelige services worden toegestaan.



Doordat cloudfuncties door de geïntegreerde blade servers worden verplaatst naar de toegangslaag, kan de oplossing een grote verscheidenheid aan cloudtoepassingen en -services uitvoeren, waaronder MEC, toegang tot CDN, vSTB en vCPE, en kan de klanttevredenheid worden verbeterd met ervaringsgevoelige services.



Bovendien omvat de lichtgewicht cloudinfrastructuur open capaciteiten waardoor operators deze zelf kunnen gebruiken of aan anderen kunnen verhuren. Daardoor kan de infrastructuur worden gebruikt om het toegangsnetwerk te voorzien van nieuwe capaciteiten.



De Light Cloud-oplossing is geïmplementeerd op ZTE TITAN, het vlaggenschipplatform voor optische toegang. Op 25 februari, de eerste dag van het MWC 2019, heeft ZTE samen met Intel sportvideo's getoond via een MEC-cloud (Multi-access Edge Computing) die werd aangestuurd door de TITAN Light Cloud-oplossing.



"ZTE biedt in samenwerking met Intel innovatie van kerntechnologieën van de Light Cloud-oplossing, waaronder verwerking van afbeeldingen, serviceversnelling, AI-ontwikkeling, big data, codering en decodering, alsook intelligente netwerkkaarten", zegt Fang Hui, vicepresident van ZTE.



"De Intel Xeon D-processor is geoptimaliseerd voor kracht en omgevingen met weinig ruimte en is een uitstekende keuze voor randlocatie. Met behulp van Intel Xeon D levert het ZTE OLT-ontwerp sterke rekencapaciteit en services aan de rand van het netwerk", aldus Dan Rodriguez, vicepresident, Data Center Group en algemeen directeur, Network Compute Division, Intel. "Intel heeft een groeiend portfolio van producten en technologieën die geavanceerde performance en intelligentie vanaf de kern van het datacenter naar de rand van het netwerk brengen. Door samenwerking met partners als ZTE kunnen we overtuigende oplossingen bieden die communicatieserviceproviders helpen hun netwerken te transformeren."



Met de technische expertise en innovatie in het veld van optische toegang staat ZTE aan de top van 10G PON-leveranciers en op de tweede plaats van CPE-providers en leveranciers van optische toegang wat betreft het aandeel van de wereldmarkt. TITAN, het ZTE-vlaggenschipplatform voor optische toegang, wordt op grote schaal gebruikt in China, Italië, Brazilië en Mexico.



Naast de Light Cloud-oplossing hebben ZTE en Intel tevens samen op 18 februari 2019 een white paper uitgebracht over de geïntegreerde blade in OLT.



