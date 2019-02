ZTE is host van 5G-top tijdens Mobile World Congress 2019 voor een slimmere, verbonden wereld

BARCELONA, Spanje, 26 februari 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een grote, internationale provider van telecommunicatie en oplossingen in zakelijke en consumententechnologie voor mobiel internet, was vandaag host van de 5G-top als blijk van diens toewijding aan de omarming van het 5G-tijdperk tijdens het Mobile World Congress 2019 in Barcelona.



De top brengt meer dan 300 executives en vertegenwoordigers van wereldwijd bekende telecomoperators, chipfabrikanten en verticale industrieën bijeen om te bespreken hoe er kan worden gebouwd aan een slimmere, verbonden wereld. ZTE's belangrijkste klanten en partners, waaronder China Mobile, China Telecom, China Unicom, VEON, Telenor, Telkomsel, Wind Tre, Qualcomm, Intel, en Tencent, hebben de top bijgewoond om hun ervaringen en businessmodelinnovaties met betrekking tot de implementatie van het 5G-netwerk te delen.



"Als toonaangevend pionier op het gebied van 5G biedt ZTE het volledige gamma van end-to-end-producten en -oplossingen en zullen we de ontwikkeling van 5G samen met u onderzoeken", aldus Wang Xiyu, CTO van ZTE in zijn openingstoespraak tijdens de top. "ZTE toont leiderschap in technologie en streeft ernaar de beste partner voor u allen te zijn."



Dr. Chih-Lin I, hoofdwetenschapper bij het China Mobile Research Institute, Wireless Technologies, deelde de ervaringen en implementatiestrategieën van China Mobile voor een open en slim 5G-RAN. Tijdens het Mobile World Congress 2019 hebben China Mobile en ZTE samen de verbetering van load balancing op basis van het O-RAN kader geverifieerd en de toepassing van kunstmatige intelligentie in een draadloos netwerk onderzocht.



Yogesh Malik, Group CTO van VEON, presenteerde de visie van VEON voor diens digitalisatieroute en deelde de indrukwekkende ervaringen en strategie van het bedrijf in opkomende markten in het 5G-tijdperk. VEON staat in de top 10 mobile operators van de wereld en richt zich op de verbetering van netwerkefficiëntie en virtualisatie van het kernnetwerk om eindgebruikers te kunnen voorzien van een meer digitale service, gebruikmakend van de enorme hoeveelheid gegevens in het netwerk om zo waarden te kunnen creëren.



Dr. Xiang Jiying, hoofdwetenschapper bij ZTE Corporation, gaf daarnaast een keynote-toespraak met de titel "Get Ready for 5G Commercial Deployment" (Voorbereiding op commerciële ontwikkeling van 5G). Hij gaf daarin aan dat ZTE als belangrijke leverancier van 5G end-to-end-oplossingen, vele kerntechnologieën voor 5G heeft verzameld, waaronder Massive MIMO, NOMA en mmWave scattering (verstrooiing).



Daarnaast hebben Intel en ZTE samen de Light Cloud-oplossing voor 5G geïntroduceerd tijdens het Mobile World Congress 2019. De oplossing is gebaseerd op de innovatieve Intel Edge-producten die naadloos zijn geïntegreerd in TITAN, het ZTE-vlaggenschip voor optische vezeltoegang, waardoor diepgaande MEC- en NFV-convergentie wordt gerealiseerd.



