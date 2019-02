Booking.com kondigt Livia Firth aan als ambassadeur voor Booking Booster 2019

AMSTERDAM, Feb. 26, 2019 /PRNewswire/ -- Vandaag kondigt Booking.com aan dat Livia Firth, zakelijk pionier op het gebied van duurzaamheid, voor 2019 ambassadeur wordt van Booking.com's accelerator-programma Booking Booster.



Als oprichter en Creative Director van het baanbrekende duurzaamheidsadviesbureau [https://eco-age.com/]Eco-Age [https://eco-age.com/] en oprichter van de [https://eco-age.com/news/green-carpet-challenge-archive]Green Carpet Challenge [https://eco-age.com/news/green-carpet-challenge-archive], gaat Livia een cruciale rol spelen in het accelerator-programma Booking Booster 2019. Ze sluit zich aan bij een panel deskundige juryleden van Booking.com om ze te helpen beslissen welke start-ups op het gebied van duurzaam toerisme een beurs ontvangen uit het Booking.com fonds. Livia zal ook de thematoespraak houden tijdens het laatste pitch-evenement op 9 mei in Amsterdam.



Voor het Booking Booster-programma van 2019 nodigt Booking.com 10 groeiende sociale start-ups in de sector duurzaam toerisme uit voor een accelerator-programma van drie weken in Amsterdam dat in april begint. Het programma bestaat uit lezingen, praktijkgerichte workshops en coaching-sessies. In de finale pitchen deelnemers hun bedrijf voor een beurs die kan oplopen tot wel EUR500.000. Alle start-ups krijgen ook een jaar lang begeleiding en coaching van Booking.com-experts en mogelijkheden om met Booking.com te werken aan innovatie-initiatieven en experimenten om hun toekomstige groei te helpen versnellen.



De inschrijving voor het Booking Booster-programma 2019 is gesloten. De 10 start-ups die geselecteerd zijn voor het accelerator-programma van 2019, worden begin maart bekendgemaakt.



OVER BOOKING.COM



Bij Booking.com verbinden we reizigers met de grootste keuze wereldwijd van geweldige plekken om te verblijven. De Booking.com-website en mobiele apps zijn beschikbaar in 43 talen, bieden meer dan 28 miljoen gerapporteerde listings, inclusief meer dan 5,7 miljoen vermeldingen van huizen, appartementen en andere unieke accommodaties en dekken meer dan 145.000 bestemmingen in 228 landen en gebieden over de hele wereld. Dagelijks worden er meer dan 1,5 miljoen kamernachten geboekt op ons platform. Dankzij ons klantenserviceteam kunnen klanten Booking.com 24/7 bereiken voor ondersteuning in 43 talen, dag en nacht.



Booking.com B.V. is in 1996 opgericht in Amsterdam en van een kleine Nederlandse start-up uitgegroeid tot een van de grootste e-commerce bedrijven ter wereld. Booking.com is onderdeel van Booking Holdings Inc. , Booking.com heeft meer dan 17.000 werknemers, in meer dan 198 kantoren wereldwijd.



Volg ons op [https://twitter.com/bookingcom]Twitter [https://twitter.com/bookingcom] en [https://www.instagram.com/bookingcom/]Instagram [https://www.instagram.com/bookingcom/], vind ons leuk op Facebook [http://www.facebook.com/bookingcom], en bezoek onze media room [https://news.booking.com/nl/].



