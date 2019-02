ZTE, Wind Tre en Open Fiber voeren voor het eerst een 5G-videogesprek over de Middellandse Zee uit

SHENZHEN, China, 26 februari 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van oplossingen op het gebied van telecommunicatie, enterprise- en consumententechnologie voor het mobiele internet, kondigde vandaag aan dat het, in samenwerking met Wind Tre en Open Fiber een videogesprek heeft gevoerd op een 5G smartphone. De demonstratie, die voldoet aan de 3GPP R15-norm, toont ZTE's leiderschip als internationale leverancier van technologische oplossingen in telecommunicatie voor zowel bedrijven als consumenten van het mobiele internet.



Het videogesprek dat gebaseerd is op het 5G-testnetwerk in L'Aquila, maakt gebruik van ZTE's end-to-end 5G-oplossingen, met inbegrip van RAN, kernnetwerk, de provider en het toestel. Met behulp van twee ZTE 5G smartphones werd het videogesprek via de 5G van ZTE met succes uitgevoerd tussen Barcelona waar het Mobile World Congress plaatsvindt, en L'Aquila, de thuisstad van het Center for Research and Innovation. Bijgevolg presenteert ZTE de live streaming van de video-inhoud vanuit zijn MWC-stand in Barcelona.



Als strategische partners hebben ZTE, Wind Tre en Open Fiber het 5G-experiment van MISE uitgevoerd in samenwerking met de University of L'Aquila, gepland voor 2018 - 2020. Gedurende deze periode hebben ZTE, Wind Tre en Open Fiber gezamenlijk het eerste pre-commerciële 5G-netwerk in Europa ontwikkeld. Daarnaast hebben ZTE en zijn partners, tijdens het ZTE Wireless User Congress en de 5G Summit, dat op 15 november in L'Aquila gehouden werd, een 5G-demonstratie uitgevoerd van HD UAV's en de live streaming Panorama VR.



Als gevolg van zijn end-to-end technologische prestaties, zet ZTE zich in om intelligente premium-netwerken voor aanbieders in het 5G-tijdperk te creëren. Tot op heden, heeft ZTE op het gebied van 5G samengewerkt met meer dan 30 aanbieders wereldwijd en heeft het end-to-end 5G commerciële producten geïntroduceerd, waarmee volledig tegemoet gekomen wordt aan de behoeften van de eerste golf van 5G-netwerkimplementaties.



In de toekomst zal ZTE blijven samenwerken met zijn partners om de 5G-technologie volledig te promoten en zijn wereldwijde commercialisering te versnellen, zodat wereldwijde gebruikers voorzien worden van geavanceerde 5G-ervaringen.



