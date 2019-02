ZTE onthult de Blade V10 Smartphone, met 32MP AI 'Smart Selfie'-technologie en een Octa-Core Processor

De Blade V10 Series zal beschikbaar zijn in Europa, Latijns-Amerika en China

BARCELONA, Spanje, 26 februari 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van oplossingen op het gebied van telecommunicatie, enterprise- en consumententechnologie voor het mobiele internet, heeft vandaag de nieuwe ZTE Blade V10 smartphone aangekondigd. De smartphone beschikt over een 32MP AI 'smart selfie'-camera, waterdrop-scherm en een Octa-Core Processor. ZTE kondigde tegelijkertijd de Blade V10 Vita aan, dat populair zal zijn onder jongeren vanwege zijn uitstekende prijs/prestatie-verhouding en innovatieve ervaring. De Blade V10 zal in maart voor de Chinese en Europese markten beschikbaar zijn en in april voor de markt in Latijns-Amerika.





32MP AI 'Smart Selfie'-camera



Een belangrijk kenmerk van de nieuwe Blade V10 is de 32MP fotogevoelige verbeterde frontcamera, en de geavanceerde AI 'smart selfie'-technologie. AI-technologie wordt gebruikt om de, met de hoge megapixelcamera gemaakte selfies te bewerken en perfectioneren zodat kwalitatief hoogwaardige foto's ontstaan, zonder dat details verloren gaan in een omgeving met achtergrondverlichting of onderbelichting. Als de opvolger van de Blade V9 lowlight-camera, produceert de nieuwe generatie lowlight-afbeeldingen die duidelijker en zachter zijn.



De ZTE Blade V10 maakt gebruik van een AI-locatieherkenningstechnologie en kan in de voorbeeldmodus 300+ locaties identificeren om de bijbehorende cameratechnologie op intelligente wijze aan te passen en de beste beeldopnamen te maken. Het is ook uitgerust met een 16MP AI dubbele camera om momenten met onderbelichting verder te verbeteren.



Gebogen ontwerp en Waterdrop-scherm



De ZTE Blade V10 heeft een extreem compact, uniek gebogen ontwerp. Het beschikt over een waterdrop notch-scherm met een ultra-smalle marge en verborgen sensoren, en het apparaat is eenvoudig met één hand te bedienen. Door een meerlaagse stapelprocedure van porselein en het gebruik van precieze mallen, voelt het keramisch-achtig aan. Het kleine toestel biedt ook een breder beeld, een meer meeslepende weergave als gevolg van het 6.3"-scherm met volledige dichtheid en een schermverhouding van 90,3%, en 2280*1080 FHD+, 400PPI.



Octa-core Processor en AI-acceleratiemotor



De ZTE Blade V10 zal voorzien zijn van het meest recente Android P-systeem, aangepaste MiFavor9.0 UI, en een superieure krachtige octa-core processor, waarmee de consument een meer gebruikersvriendelijke, ongehinderde ervaring zal verkrijgen. Daarnaast optimaliseert een geavanceerde AI-acceleratiemotor de ervaring van de klant, biedt het diverse AI-functies waaronder AI-stem assistent, AI­-gezichtsherkenning, AI-beeldherkenning, AI-game assistent, en AI-intelligente energiebesparing.





Platform

Octa-core 2.1 GHz



---





OS

Android P



---



Afmetingen

158*75,8*7,8 mm



---





Scherm

6.3' FHD + waterdrop notch



---





Camera

Hoofdcamera: 16M AF + 5MFF; Camera aan de voorkant: 32MFF



---



Batterij

3200mAh (typisch),3100 mAh (gewaardeerd)



---



Interface

USB Type C, 3.5mm koptelefoonpoort, Micro SD-slot(4FF+4FF/T)



---



Geheugen

3 GB +32 GB / 4 GB+64 GB



---





Kleur

Zwart, Blauw, Groen



---



Kenmerken





GPS, wifi 2.4



G/5G 802.11 a/b/g/n/ac, BT 4.2, versnellingsmeter, proximiteit,

omgevingslicht, gyroscoop, kompas,

vingerafdruk

,

VoLTE





---





Over ZTE



ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparatuur, en zakelijke technologie-oplossingen voor consumenten, telecommunicatiemaatschappijen, bedrijven en klanten van de publieke sector. In het kader van ZTE's strategie zet het bedrijf zich in om klanten geïntegreerde end-to-end innovaties te bieden zodat uitmuntendheid en waarde geleverd kunnen worden wanneer de bedrijfstakken voor telecommunicatie- en informatietechnologieën samenkomen. ZTE is genoteerd aan de beurzen van Hongkong en Shenzhen (H aandelencode: 0763.HK / A aandelencode: 000063.SZ), en zijn producten en diensten worden verkocht aan 500 aanbieders in meer dan 160 landen. ZTE wijdt 10 procent van zijn jaarlijkse omzet aan onderzoek en ontwikkeling en heeft een leidinggevende functie in organisaties voor het vaststellen van internationale normen. ZTE is toegewijd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en maakt deel uit van het UN Global Compact initiatief. Ga voor meer informatie naar www.zte.com.cn [http://www.zte.com.cn/].



Contactpersonen media: Margaret Ma ZTE Corporation Tel: +86 755 26775189 E-mail: ma.gaili@zte.com.cn [mailto:ma.gaili@zte.com.cn]



