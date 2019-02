ZTE Kondigt de Eerste 5G Vlaggenschipsmartphone Aan tijdens het MWC 2019

De ZTE Axon 10 Pro 5G zal in de eerste helft van 2019 in Europa en China beschikbaar zijn



BARCELONA, Spanje, 26 februari 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijk internationale leverancier in telecommunicatie, bedrijfs- en consumentenoplossingen voor Mobiele Internet, heeft vandaag zijn eerste 5G vlaggenschipsmartphone aangekondigd, de ZTE Axon 10 Pro 5G. Er wordt verwacht dat de laatste toevoeging aan de premium Axon vlaggenschipserie, in samenwerking met leidende wereldwijde leveranciers, waaronder China Unicom, Elisa en Hutchison Drei Austria, in de eerste helft van 2019 in Europa en China beschikbaar zal zijn.



De ZTE Axon 10 Pro 5G, ontwikkeld met het vlaggenschip Qualcomm® Snapdragon(TM) 855 Mobile Platform samen met de Snapdragon X50 5G modem en een AI Performance Engine, ondersteunt sub 6G en levert een volkomen nieuwe gebruikservaring aan consumenten, extreem snelle video en videogame ervaringen. De Axon 10 Pro 5G kenmerkt zich ook door een elegant ontwerp, snellere en meer bondige in-display vingerafdruk, en uitstekende audio, terwijl zijn Axon Vision grafische optimalisatie vermogen aan consumenten ongelofelijke foto's en video's bieden.



"Terminals zijn een belangrijk onderdeel van de end-to-end layout voor 5G toepassingen van ZTE. Samen met de commerciële lancering van het eerste 5G netwerk in de wereld, speelt ZTE een baanbrekende rol door de eerste 5G vlaggenschip smartphone te lanceren, die 5G kerntechnologieën perfect met de ultieme gebruikerservaring combineren," zegt Mr. Xu Feng, CEO bij ZTE Mobile Devices. "ZTE Mobile Devices spant zich in voor doorlopende consument-gecentreerde innovaties, bedoeld om waardevolle 5G ervaringen te leveren aan consumenten in uitgebreide toepasselijke scenario's, door een ecosysteem op te zetten met 5G apparaten en IoT producten."



5G Core Technologie Levert De Snelste Ervaring Ooit



ZTE ingenieurs hebben een breed scala aan technische moeilijkheden aangesproken die aan 5G innovaties verbonden zijn, zoals elektromagnetische compatibiliteit, antenne design, stroomverbruik en warmteafvoer in het ontwikkelingsproces van de 5G vlaggenschip. ZTE heeft bijvoorbeeld een model gebruikt die overeenkwam met het totale stroomverbruik en oppervlaktetemperatuur, en heeft succesvol warmteafvoer verbeterd door een vloeibare koelingstechnologie en composiet faseveranderende materialen in te zetten.



De laatste toevoeging aan de premium Axon vlaggenschap series zet ook een volledig zelfontwikkeld, full-band antenne design om volledige dekking van 2G/3G/4G/5G te bereiken en heeft systeemprestaties efficiënt verbeterd door signaal interferentie te verminderen. Bovendien past de Axon 10 Pro 5G smartphone van ZTE een revolutionaire slot antenne en aanpasbare antenne architectuur toe om het beste RF signaal te verzekeren, door automatisch de gebruiksscenario's van de gebruiker te identificeren. Daarnaast neemt ZTE de Smart SAR oplossing om intelligent elektromagnetische radiatie te reduceren en schade aan het menselijke lichaam te minimaliseren op basis van verzekerende signalen.



Tot slot levert de ZTE 5G vlaggenschip smartphone aanzienlijke winsten in grootte en dikte, vergeleken met een 4G smartphone, door het gebruik van een groot aantal kleine componenten onder een extreem precies en geïntegreerde "sandwich" layout.



AI Prestatie Engine Ondersteund door 5G



Om aan consumenten steeds snellere en slimmere gebruikerservaring te leveren, geeft de nieuwe-generatie AI prestatie engine van ZTE aan consumenten de mogelijkheid om te multitasken met vertrouwen door het automatisch aanpassen van CPU, GPU, RAM en ROM door gebruik te maken van algoritmes. Samen met zijn krachtige vlaggenschip chip, de Qualcomm® Snapdragon(TM) 855 Mobile Platform met de Snapdragon X50 5G modem, krijgen consumenten een hoge-kwaliteit gebruikerservaring op een 5G netwerk, waaronder hogere snelheid, lage latentie en hoge bandbreedte. Verder past de Axon 10 Pro 5G van ZTE artificiële intelligentie toe om reeks verbeterde functies te leveren zoals de ongelofelijke AI triple-camera, AI motion capture, AI scene recognition, AI portrait lighting adjustment, AI user behavior learning and AI everywhere.



ZTE zet 5G terminale testen in en werkt samen met reguliere vervoerders in acht landen in de wereld. ZTE Mobile Devices zal doorgaan met het versnellen van de commercialisatieproces van 5G terminal door met wereldwijde partners samen te werken.



ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en bedrijfstechnologie oplossingen voor consumenten, vervoersdiensten, bedrijven en klanten uit de publieke sector. Als onderdeel van de strategie van ZTE, is het bedrijf betrokken bij het bieden van end-to-end innovaties aan zijn klanten om excellentie en waarde te leveren in een tijdperk waar de telecommunicatie- en informatietechnologiesectoren bijeenkomen. De producten en diensten van ZTE, beursgenoteerd in Hong Kong en Shenzhen (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ), worden aan meer dan 500 operatoren in meer dan 160 landen verkocht. ZTE legt 10 procent van zijn jaarlijkse winst vast voor onderzoek en ontwikkeling en speelt een toonaangevende rol in internationale normalisatieorganisaties. ZTE is betrokken bij maatschappelijk verantwoord ondernemen en is lid van het UN Global Compact. Bezoek voor meer informatie www.zte.com.cn [http://www.zte.com.cn/].



